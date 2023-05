G7: Biden incontra Zelensky e promette di addestrare i piloti ucraini all’impiego degli F-16 – video

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina al termine dell’incontro con l’omologo Volodymyr Zelensky al G7 di Hiroshima, in Giappone. Biden ha spiegato che gli aiuti includeranno “munizioni, artiglieria e veicoli corazzati”. Una nota pubblicata dal dipartimento della Difesa Usa precisa che il pacchetto di aiuti ammonterà a 375 milioni di dollari, e includerà ulteriori munizioni per obici da 155 millimetri e per i sistemi lanciarazzi multipli Himars. Gli Stati Uniti forniranno anche sistemi anticarro Tow e Javelin, proiettili a guida laser e da demolizione, veicoli per la prima assistenza medica, sistemi per il supporto logistico e componenti di ricambio. Nella nota, il dipartimento della Difesa afferma che gli Stati uniti “continueranno a lavorare con i loro alleati e partner per fornire all’Ucraina le capacità necessarie a far fronte alle esigenze immediate sul campo di battaglia e ai requisiti di assistenza alla sicurezza a lungo termine”.







“Il coraggio degli ucraini suscita lo stupore del resto del mondo”, ha detto Biden.”La brutalità con cui (il presidente russo, Vladimir) Putin sta compiendo questo assalto è qualcosa che credo nessuno avrebbe potuto immaginare appena due anni fa”. Gli Stati Uniti, ha promesso il presidente Usa, “continueranno per questa ragione a fare tutto il possibile per rafforzare la capacità dell’Ucraina di difendersi”. Gli Usa intraprenderanno sforzi congiunti con i loro partner “per addestrare i piloti ucraini all’impiego di aerei da combattimento di quarta generazione F-16”. Durante l’incontro, Biden ha anche ribadito il sostegno di Washington alle condizioni di pace poste da Kiev: “Sovranità e integrità territoriale non devono essere negoziabili”, ha detto il presidente Usa.

Sono felice che ci sia una così solida relazione fra Ucraina e Stati Uniti, ha ringraziato il presidente ucraino. “Ricordo la sua storica ultima visita in Kiev”, ha detto Zelensky, secondo cui in quell’occasione si è “parlato delle difficili missioni da assumere, e lei le ha prese”. “L’addestramento di piloti (per l’utilizzo degli F-16) ci aiuterà sul campo di battaglia”, ha aggiunto il presidente ucraino, sottolineando che gli Usa hanno “donato i più cospicui pacchetti di aiuti militari” all’Ucraina. “Non lo dimenticheremo”, ha concluso Zelensky.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram