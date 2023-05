G7, al via domani il vertice di Hiroshima: Ucraina e Indo-Pacifico al centro dell’agenda dei lavori

Il vertice del G7 in programma da domani a Hiroshima, con la partecipazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vedrà l’Italia protagonista sia nella sua veste di prossimo presidente di turno del gruppo, sia per l’impulso senza precedenti alle relazioni bilaterali con il Giappone, elevate lo scorso gennaio al rango di partenariato strategico. A Hiroshima il Giappone intende tenere alta l’attenzione sulle minacce poste da Russia e Cina all’ordine internazionale basato sulle regole, e promuovere con forza il rilancio degli sforzi per la non proliferazione nucleare. In un contesto di crescente turbolenza internazionale sui fronti politico ed economico, il G7 ha trovato nuova importanza e centralità non tanto per il peso economico dei suoi Paesi membri, quanto per la loro comunanza di valori e l’affinità della loro visione globale. L’Italia ha in questo contesto un ruolo di primo piano su molteplici fronti, a cominciare da quello euro-atlantico, che del resto pone oggi le sfide più pressanti a causa del conflitto in Ucraina. L’invasione russa mette per la prima volta in discussione delle norme fondamentali del diritto e dell’interlocuzione tra Stati che è interesse dell’intera comunità internazionale far rispettare. L’Italia ha espresso convintamente questa posizione anche nei giorni scorsi, nel corso della visita a Roma del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La seconda grande area di interesse è quella dell’Indo-Pacifico, sia per le sue dinamiche di crescita economica, sia perché principale arena del confronto strategico tra gli Stati Uniti e la Cina. La prima potenza asiatica, già fabbrica del mondo, reclama ora un ruolo di centralità anche sullo scacchiere geopolitico, forte dell’influenza economica portatale in dote dalla globalizzazione. Priorità del G7 è di evitare che l’ascesa della Cina comprometta l’attuale ordine internazionale basato sulle regole: un rischio che pare concretizzarsi in questi mesi con le tensioni militari che vedono protagonista proprio la Cina attorno a Taiwan. Per l’Italia, come per gli altri Paesi del G7, un’ulteriore sfida è quella dell’emancipazione dalla dipendenza economica e tecnologica da Pechino, proprio mentre l’Occidente allargato lavora alla difficile emancipazione energetica dalla Russia. L’Italia, forte della sua posizione centrale nel Mediterraneo, porrà quest’ultimo come anello di congiunzione tra i due scacchieri strategici atlantico e Indo-Pacifico, sia nel corso del vertice in programma in questi giorni a Hiroshima, sia nel corso della presidenza italiana del G7 il prossimo anno.

In questo concetto di “Mediterraneo allargato” si inserisce inoltre come interlocutore fondamentale e privilegiato anche il cosiddetto Sud Globale, e in particolare con l’Africa: l’Italia riconosce la necessità di rivedere l’attuale assetto della governance politica ed economica globali nel senso di una maggiore inclusività, e ha posto all’attenzione internazionale l’esigenza di investimenti sostenibili per un partenariato durevole coi Paesi del Continente africano, come dimostrato dal Piano Mattei per l’Africa.

Il vertice in programma da domani a Hiroshima è centrale anche per l’importante impulso alle relazioni bilaterali con il Giappone, alimentato in parte da comuni esigenze strategiche, a cominciare dal disimpegno economico dalla Cina e da un simultaneo avvicinamento all’India. La visita ufficiale del primo ministro giapponese Fumio Kishida a Roma, lo scorso gennaio, ha segnato un cambio di paradigma ufficiale nei rapporti tra Italia e Giappone: proprio in quell’occasione, infatti, Meloni e Kishida hanno deciso di elevare le relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico. L’ambito della sicurezza e quello tecnologico sono due tra gli aspetti più rilevanti di tale partenariato, e lo dimostra il programma Global Combat Air Program (Gcap), che vede i due Paesi impegnati assieme al Regno Unito nello sviluppo congiunto di un aereo da combattimento di sesta generazione. Il mese prossimo getterà l’ancora in Giappone il pattugliatore polivalente d’altura Its Francesco Morosini della Marina militare italiana, impegnato in una missione navale di cinque mesi nella regione dell’Indo-Pacifico per promuovere la diplomazia navale e l’edificazione della capacità marittima, la libertà di navigazione e il rispetto del diritto marittimo internazionale. A settembre, invece, è prevista una missione in Giappone di velivoli F-35 dell’Aeronautica militare per attività congiunte. A ottobre si terrà a Roma il primo dialogo di Esteri e Difesa nel formato “2+2” a livello di direttori generali.

Gli altri due elementi più importanti del processo di rafforzamento delle relazioni bilaterali sono le collaborazioni scientifiche e tecnologiche e quelle industriali. Si tratta di due aree nelle quali il rapporto tra Italia e Giappone non ha ancora conseguito i grandi risultati che invece hanno caratterizzato gli ambiti commerciale e culturale. L’obiettivo è di giungere a una integrazione analoga a quella che il Giappone già ha maturato con altri importanti Paesi europei. La recente ministeriale Scienza del G7 a Sendai, cui ha partecipato il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, è culminato nella firma di un accordo bilaterale per la collaborazione scientifica, tecnologica e accademica, che darà la possibilità di effettuare cofinanziamenti per progetti congiunti. Sul fronte delle collaborazioni industriali, invece l’Italia ha avviato un percorso che dovrebbe culminare ad ottobre in una importante missione di sistema industriale, con incontri tra imprenditori italiani e giapponesi nell’ambito del foro Italy-Japan Business Group. L’Italia punta a rifocalizzare tale canale di dialogo imprenditoriale privilegiato su settori ad alta tecnologia come spazio, energia verde, nanotecnologia, farmaceutica e meccatronica. Un comparto strategico per entrambi i Paesi è quello dei semiconduttori: una delegazione governativa italiana sarà in Giappone il 24 maggio per incontri con il ministero dell’Industria giapponese, con associazioni di categoria e aziende locali proprio per creare collaborazioni industriali tra i maggiori poli italiani e i campioni nazionali giapponesi.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram