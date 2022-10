Fvg: la Regione punta sulla sanità territoriale, investimenti per 750 milioni

Massima attenzione al comparto salute, con priorità di investimenti sulla sanità territoriale. È il messaggio portato ai sindaci dei Comuni del Friuli Venezia Giulia dalla giunta regionale, impegnata in queste ultime settimane con il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e il vicepresidente e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, a illustrare ai diversi distretti sanitari gli investimenti messi in campo. In questo mandato le risorse indirizzate al comparto salute ammontano complessivamente a 750 milioni. Di questi ultimi, 118 milioni derivano dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), 220 da risorse statali e 411 da fondi propri del bilancio regionale. In particolare, per la sanità territoriale dal 2013 al 2018 sono stati investiti 23 milioni quasi interamente a carico del bilancio regionale.

Nell’attuale legislatura le poste per questo specifico comparto ammontano a 222 milioni, di cui 80 provenienti dal bilancio regionale. L’obiettivo, ha spiegato più volte l’assessore, è rimodulare il sistema con un focus sulla sanità territoriale, per rispondere alle nuove esigenze legate all’allungamento delle aspettative di vita e alla necessità di assistere le cronicità. Gli 80 milioni di fondi regionali, a fronte dei 23 milioni previsti dalla legislatura precedente, vanno nella direzione per sviluppare percorsi di salute orientati ad avvicinare le cure ai cittadini evitando, quando non necessario, gli accessi agli ospedali.

La regione sta lavorando alla revisione del sistema residenziale per le persone non autosufficienti e all’aggiornamento del rapporto tra medicina territoriale e sanità pubblica. Secondo Riccardi, la vera sfida è legata però alla disponibilità delle competenze professionali. Da qui, l’appello dell’assessore a un forte investimento sul capitale umano a livello nazionale, a partire dalla revisione delle regole di accesso alla formazione per le professioni sanitarie. Nel 2022, ha annunciato Riccardi, il fabbisogno di personale del sistema sanitario regionale crescerà di 1.079 unità. Personale che verrà stabilizzato o prorogato dalle aziende sanitarie nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti a livello regionale. La regione ha poi compiuto un focus sull’attrattività e fuga del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. A fronte di 77,5 milioni di euro attratti da altre regioni e 74,7 milioni “persi”, il saldo è positivo ed è pari a circa 3 milioni di euro. L’area della regione in cui si registra la maggiore sofferenza è quella del Friuli Occidentale, al confine con il vicino Veneto che da solo attrae 53 milioni di euro. Il 60 per cento viene speso per le prestazioni protesiche, oculistiche e diagnostiche per immagini, risorse assorbite dal privato accreditato della regione confinante. Attraverso il privato accreditato del Friuli Venezia Giulia, ha spiegato Riccardi, non si vuole privatizzare, ma recuperare quella spesa in fuga che già si rivolge al sistema accreditato veneto, che può disporre di budget più consistenti. Ingenti anche i fondi destinati alle infrastrutture. Tra gli interventi previsti, oltre 14 milioni di euro per il rinnovo del distretto sanitario di Codroipo, 38 milioni per la sanità nell’ambito territoriale della Carnia, 48,7 milioni per quello del Carso Isonzo Adriatico.

