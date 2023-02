Costanzo: applausi e commozione, a Roma l’ultimo saluto al “re del salotto televisivo” – foto

Applausi e tanta commozione per “il re assoluto del talk show”: tra volti noti e gente comune, in piazza del Popolo a Roma sono in centinaia per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, scomparso venerdì scorso all’età di 84 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro al suo ingresso nella chiesa degli Artisti. Una Basilica affollata, così come l’esterno dove, nonostante la pioggia, la cerimonia è stata seguita dal maxischermo allestito in piazza. Fiori, striscioni “Maurizio grandioso e insostituibile, arrivederci”, si legge su un cartello issato tra la folla. Per l’addio a Costanzo, presente in prima fila, la moglie Maria De Filippi col figlio Gabriele, adottato dalla coppia quando aveva 10 anni. E gli altri due figli, Saverio e Camilla, avuti dai precedenti matrimoni. Molte le personalità del mondo dello spettacolo e delle istituzioni: dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, arrivando a Piersilvio Berlusconi, Gerry Scotti, Carlo Conti, Luciana Littizzetto, Alex Britti e Alessia Marcuzzi. Presente inoltre, una delegazione dell’As Roma. L’omelia è stata tenuta da Don Walter Insero.

Durante la funzione la figlia Camilla ha dedicato una lettera al padre, a nome anche dei fratelli Gabriele e Saverio. “A noi figli lasci un’eredità importante e il tuo più grande insegnamento, l’umiltà. Adesso ti avvicini ai tuoi genitori, e a tutte le persone che sono andate via prima di te e che non hai mai smesso di rimpiangere. Ti immaginiamo in paradiso mentre organizzi un talk show. Continuerai a vivere in tutti noi”, le parole commosse della figlia Camilla dal pulpito della chiesa. Al termine della cerimonia il feretro è stato condotto fuori dalla basilica sulle note della sigla finale del Maurizio Costanzo show, tra gli applausi della gente. Tanta stima, riconoscenza e gratitudine. “Sono fortunato di aver fatto un film scritto da lui, fortunatamente ero suo amico: un uomo amante della conoscenza, intelligentissimo, una persona di una generosa e gentile umanità”, ha detto l’attore Giancarlo Giannini.

“Un uomo di grande ironia, sarcasmo e cinismo, tutti quegli ingredienti che fanno di un uomo un grande comunicatore”, ha detto il comico Enrico Brignano. “Un lavoratore indefesso – ha aggiunto – penso che neanche un capo di Stato avesse un’agenda così serrata come la sua, e lo dimostra il fatto che oggi ci siano tanti volti noti a dare l’ultimo saluto. Non vedo in questo secolo qualcuno che possa eguagliare o avvicinarsi alla sua generosità”, ha concluso Brignano. L’erede di Maurizio Costanzo “è la moglie, ma non nel senso materiale, ma nel senso della capacità di fare la stessa televisione in modo ancora più potente”, ha commentato Vittorio Sgarbi. “Maurizio era un amico goliardico con cui condividevo giochi quotidiani, mi manca quindi un compagno di giochi, un grande professionista ma anche un compagno di avventure”, ha ricordato Pino Insegno.

Costanzo non ha lasciato un vuoto solamente nel mondo della cultura, del giornalismo e della televisione, ma anche nelle case di milioni di italiani che lo ammiravano proprio per il suo modo di fare televisione: originale, innovativo e rivoluzionario. Un uomo che ha fatto del salotto televisivo un appuntamento quotidiano imperdibile. “Per me, e anche per molti e molte di noi della comunità Lgbt, è stato un grande alleato, che ha dato spazio a tante voci del nostro mondo e ha scalzato molti pensieri retrogradi e chiusi riguardo alla nostra comunità”, il commento di una persona in piazza. “Per me ha significato tutto – le parole commosse della piazza -. Siamo venuti da Napoli solo per lui, siamo qui da tre ore per seguire i suoi funerali. Io ho visto tutte le sue trasmissioni, a qualsiasi ora, sempre. Qualsiasi programma facesse era il mio preferito”. Non solo persone della generazione di Costanzo, ma moltissimi giovani. Elisa, una ragazza di 20 anni, ha voluto ricordare “una persona che sicuramente ha segnato la televisione italiana anche per noi giovani. È stato molto importante anche per quanto riguarda ciò che ha fatto. Ho seguito con piacere il Maurizio Costanzo show, e sicuramente è il re assoluto del talk show italiano”.

