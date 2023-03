Fumetti, musica e cinema d’autore: a Roma il fine settimana è ricco di eventi

Si apre un nuovo fine settimana ricco di eventi nella Capitale. Da oggi si alza il sipario sulla trentesima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, ospitato fino al 2 aprile alla Fiera Roma. Una kermesse ininterrotta con eventi in contemporanea nei 5 padiglioni con oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi. Il manifesto ufficiale della XXX Edizione di Romics, L’Orchidea, a firma di Paolo Barbieri, racconta il cuore della manifestazione, un’esplosione di energia racchiusa in un solo fiore. Natura, colori, sacralità e bellezza si fondono per creare un’opera d’arte unica. Dal fantastico mondo dei cartoni si passa al cinema d’autore dell’Estremo Oriente con l’apertura, oggi, della ventesima edizione dell’Asian Film Festival. L’edizione 2023, in corso al Cinema Farnese Arthouse fin al 5 aprile conta ben trenta lungometraggi, di cui sette nella sezione Newcomers (registi esordienti), cinque Fuori Concorso e diciotto in Concorso, vantando inoltre cinque anteprime mondiali e numerose anteprime europee. In occasione del ventennale è prevista, inoltre, una giornata di proiezioni speciali presso il Cinema Barberini.

Ed ancora. Il 2 aprile, prima domenica del mese, è prevista l’entrata gratuita per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo e i Fori Imperiali. Questi i musei civici aperti: Musei Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma a Palazzo Braschi; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de’ Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio. L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Da sabato 1 aprile, fino al 24 giugno, apertura straordinaria della Torre Moresca di Villa Torlonia. Ogni sabato, singoli visitatori e gruppi, con il biglietto della Serra Moresca e su prenotazione obbligatoria, potranno visitare la Torre Moresca e scoprire le suggestive vetrate colorate e gli stucchi policromi.

Per chi ami il grande schermo, tanto cinema in questo fine settimana di primavera in cartellone nella Capitale. Fino al 3 aprile appuntamento al Cinema Nuovo Sacher (largo Ascianghi 1) con la XIII edizione di Rendez-Vous, il festival dedicato al cinema francese nato da un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia e realizzato dall’Institut français Italia in collaborazione con l’assessorato alla Cultura di Roma Capitale. È co-organizzato con Unifrance, l’organismo di promozione del cinema e dell’audiovisivo francese nel mondo. La direzione artistica e di progetto è affidata a Vanessa Tonnini. Dalla Francia all’America. Nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni al via, da oggi al 14 maggio, la nuova rassegna Hollywood proibita. Il cinema senza censure del “Pre-Code”. Verranno presentati film realizzati tra il 1930 e il 1934, una stagione breve ma anche unica e irripetibile nella storia di Hollywood, capace ancora oggi di affascinare per il suo profondo anticonformismo. Si tratta di un cinema dal piglio aggressivo e spudorato, in cui molti temi sensibili furono affrontati con una libertà che a Hollywood tornerà solo negli anni ’60: dal sesso alla violenza, dalla questione razziale alle critiche al sistema carcerario, dal mondo della criminalità all’emancipazione delle donne. Dal cinema la teatro e alla danza. Nell’ambito della Stagione 2022/2023 del Teatro dell’Opera di Roma, domani alle 21 e sabato alle 18 al Roma Convention Center La Nuvola (viale Asia 40/44) arriva per la prima volta in Italia Adam’s Passion, lo spettacolo teatrale ideato nel 2015 da Robert Wilson in collaborazione con il grande compositore estone Arvo Pärt.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, oggi e domani appuntamento alle 21 con Uno, Nessuno e Pirandello, spettacolo ispirato al teatro e alle novelle di Luigi Pirandello con Salvatore Della Villa, che firma anche adattamento e regia, Tommaso Massimo Rotella e Chiara Serena Brunetta impegnati in uno spettacolo che induce a riflettere passando dalla risata immediata alla scoperta di una vita psichica individuale complessa, instabile, molteplice e frammentata, in parte inconscia e involontaria. Nell’ambito del cartellone di Musica per Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 2 aprile alle 18 Ascanio Celestini sarà sul palco della Sala Petrassi con il reading I parassiti – un diario nei giorni del Covid-19 in cui l’attore, accompagnato alla fisarmonica da Gianluca Casadei, porta in scena la memoria di quei mesi difficili e i tanti riflessi di una situazione inaspettata. Domani, invece, la Sala Sinopoli ospiterà il concerto Musica per Clò: una grande festa in musica per l’ultimo saluto a Claudia Arvati, corista di punta per molte star della musica italiana, prematuramente scomparsa lo scorso dicembre. Il concerto sarà presentato da Serena Caporale e Frankie Lovecchio e vedrà la partecipazione di Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, la Frankie & Canthina Band e di tanti altri musicisti e voci che hanno condiviso con lei il palco. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Ospedale Oncologico Ifo di Roma. Il 2 aprile in Sala Santa Cecilia, attesa la seconda data per il Live 2023 – Racconti Unplugged di Fabrizio Moro che torna in Auditorium con uno spettacolo emozionante e unico in una dimensione intima e coinvolgente.

Tra le iniziative per bambini e famiglie promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, al Planetario di Roma il 1 aprile, alle 11 e alle 17, nello spettacolo Vita da Stella con il dottor Stellarium i bambini, accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni dello stravagante dottore, andranno alla scoperta degli ammassi stellari che si vedono di notte. Il 2 aprile invece, alle 12 e alle 18, nello spettacolo Girotondo tra i Pianeti, la sala si trasformerà in una rampa di lancio verso lo spazio. Il programma dedicato a bambini e famiglie dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia prevede, invece, il 2 aprile alle 12.15 e alle 16, il 3 aprile alle 9.45 e alle 11.15 e il 4 aprile alle 10 e alle 11.30, nella Sala Coro dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, lo spettacolo Nel giardino degli Archi, lezione-concerto alla scoperta degli strumenti della famiglia degli archi. Chi lo desidera potrà richiedere il video tutorial che guida alla costruzione di uno strumento ad arco (da realizzarsi con materiali di riciclo), che potrà poi suonare assieme agli strumentisti e alle strumentiste durante la lezione-concerto. Nel corso dello spettacolo saranno affrontate anche tematiche relative all’ambiente. Infine a Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’assessorato alla Scuola, formazione e lavoro, gestito in collaborazione con Zètema progetto cultura, dal primo al 30 aprile 2023, dal martedì alla domenica, le bambine e i bambini possono divertirsi e imparare con tanti e diversi laboratori ludico-educativi dedicati ai temi della Natura, dei Colori e delle Forme, ispirati dalle composizioni geometriche dell’artista Piet Mondrian e dalla creatività e fantasia di Bruno Munari.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram