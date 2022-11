Fuest (Ifo): “Bce deve aumentare rapidamente i tassi”

Il presidente dell’Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), Clemens Fuest, ha affermato che la Banca centrale europea (Bce) deve attuare rapidamente il rialzo dei tassi di interesse. Intervistato dal quotidiano “Augsburger Allgemeine”, l’economista tedesco ha affermato: “L’aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti provoca un apprezzamento del dollaro sull’euro, che accresce la pressione inflazionistica in Europa”. Pertanto, ha aggiunto Fuest, “vi è una certa pressione sulla Bce a seguire” l’esempio della Federal Reserve degli Usa. A differenza di questo Paese, l’inflazione nell’Eurozona dipende in gran parte dalla politica monetaria e non dal costo dell’energia. Tuttavia, come sottolineato da Fuest, “ciò non cambia il fatto che la Bce deve agire”.

