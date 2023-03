Friuli Venezia Giulia, il centrodestra chiude la campagna elettorale a Udine

Massimiliano Fedriga “è una persona capace, onesta, un amministratore puntuale e un alleato leale”. Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiuso la campagna elettorale della coalizione di centrodestra in Friuli Venezia Giulia, a Udine. Intervenuta in videocollegamento alla manifestazione, Meloni ha definito l’attuale presidente della Regione “una persona su cui poter fare affidamento a ogni livello”. Il Friuli Venezia Giulia “ha da sempre un’importanza strategica per l’Italia”, per il suo essere “connessa al mondo balcanico”, ha sottolineato la presidente del Consiglio. “Non possiamo permettere che questo quadrante strategico resti a lungo fuori dalla comune casa europea” e “dobbiamo batterci perché il processo d’integrazione di queste nazioni possa andare avanti con slancio e determinazione”. Il governo – ha continuato Meloni – crede molto nella collaborazione con le Regioni, con gli Enti locali, per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. L’autonomia differenziata “è una sfida per far crescere i territori, uno stimolo per superare i divari aperti che esistono non solo tra Regioni ma anche tra territori di una stessa regione”, ha evidenziato la presidente del Consiglio, che ha poi dichiarato il suo impegno “per avere, entro la fine della legislatura, una riforma istituzionale in senso presidenziale”. Nella coalizione di governo “siamo compatti e uniti, con buona pace di quelli che ogni giorno ci presentano come spaccati”, ha puntualizzato. “Mi impegno per avere, entro la fine della legislatura, una riforma istituzionale in senso presidenziale”, ha proseguito Meloni.

“Mi pare che siano altri ad essere nervosetti e io li capisco, perché dov’è il disastro che doveva profilarsi con il governo di centrodestra? Dove sono l’isolamento internazionale, il nervosismo dei mercati, il crollo dell’economia, con 100 mila nuovi posti di lavoro nei primi messi dell’anno?”. Per Meloni, l’abolizione del Reddito di cittadinanza “sta dando i suoi frutti, perché molte persone che contavano sul Reddito oggi stanno lavorando e cresceranno molto di più di quanto non avrebbero fatto se avessero continuato ad aspettarlo”. Il programma del governo “è ambizioso ma non ci mancano coraggio, la visione, rispetto e il rispetto per i cittadini che ci hanno votato per governare la nazione”, ha specificato la presidente del Consiglio. In cinque mesi “il governo ha approvato la riforma del Codice degli appalti, l’Autonomia differenziata, la riforma fiscale, e prometto che non ci fermeremo”. Nelle prossime settimane “arriveranno in Consiglio dei ministri le altre importanti riforme che l’Italia attende da decenni”, ha concluso. Il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha espresso la volontà di voler continuare a “governare bene il Friuli Venezia Giulia, che grazie al governo di centrodestra non è più una regione marginale, poco seguita, ma ha acquisito una posizione centrale, perché il governo guarda ai Balcani con grande attenzione e il Friuli Venezia Giulia è il ponte dell’Italia verso quella parte d’Europa e centrale per politica estera nostro Paese”.

Lunedì 3 aprile il ministro ha riferito che riceverà a Roma i ministri degli Esteri dei Balcani “per pianificare la presenza italiana in quella regione, contando anche sul ruolo che il Friuli Regione Giulia potrà avere”. “Ci stiamo battendo anche per ridurre l’immigrazione irregolare che passa attraverso la rotta balcanica”, ha sottolineato Tajani, che ha concluso: “Più grande sarà la vittoria, più forte sarà il governo regionale e il governo nazionale a Roma. È meglio trionfare che vincere, non accontentiamoci di una vittoria”. Per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, Massimiliano Fedriga “è uno dei migliori governatori che la Lega abbia mai avuto, ne vado orgoglioso”. Sul governo, il ministro ha ribadito che “più provano a farmi litigare con Giorgia Meloni e con Silvio Berlusconi e più noi andiamo dritti come treni dell’alta velocità”. “Viva gli italiani che vogliono fare, costruire, tutelare l’ambiente ma senza legarci mano e piedi ai cinesi. Vogliono imporci le auto elettriche, chissà che in Europa non trovino qualcuno con le valigie di soldi cinesi”, ha chiarito. Infine, è intervenuto il candidato e attuale presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, facendo presente che “se mi ridarete la fiducia non farò miracoli, non risolverò tutti i problemi del mondo, ma ci metterà l’impegno che ci abbiamo messo in questi cinque anni, con la voglia di correggersi se qualcosa non va”.

Quelli che oggi scendono in piazza a difesa della sanità in Friuli Venezia Giulia – ha fatto presente – sono gli stessi che hanno tagliato le risorse al settore sanitario. “Non voglio dire che tanto lavoro non sia da fare, ma reputo scorretto verso la gente e i cittadini sentire dire da chi ha tagliato la sanità pubblica che oggi la vuole difendere. Ha tagliato le risorse di 25 milioni di euro all’anno, noi le abbiamo aumentate di 105 milioni”. Fedriga ha evidenziato che dopo 30 anni nel 2022 il Friuli Venezia Giulia ha registrato una leggera crescita delle nascite. “Siamo la seconda regione più vecchia d’Italia. Ci sono solo quattro regioni in Italia che hanno registrato questo risultato, tra cui il Friuli Venezia Giulia che non lo vedeva da decenni”, ha sottolineato il governatore, ricordando le politiche per la famiglia messe in campo nell’ultima legislatura: “Abbiamo aumentato del 300 per cento le risorse a favore delle famiglie, dagli asili nido allo sconto del 50 per cento per i ragazzi sotto i 26 anni sul trasporto pubblico locale, alla dote famiglia”.

