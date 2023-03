Friuli Venezia Giulia al voto, quattro i candidati in corsa per le elezioni di domenica e lunedì

sono in tutto tredici le liste presentate, a sostegno di quattro candidati: il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra; Massimo Moretuzzo, candidato di Partito democratico e Movimento 5 stelle; Alessandro Maran, per il Terzo Polo; Giorgia Tripoli, supportata da Insieme liberi, lista ispirata dal mondo No Vax

È una corsa a quattro per la guida della Regione. Domenica 2 e lunedì 3 aprile il Friuli Venezia Giulia torna al voto per eleggere il Consiglio regionale, il nuovo presidente di Regione e i sindaci di 24 Comuni. Tra questi, ci sono anche Udine e Sacile, gli unici due che superano i 15 mila abitanti e che potrebbero andare al ballottaggio. Per le elezioni regionali, sono in tutto tredici le liste presentate, a sostegno di quattro candidati: il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra; Massimo Moretuzzo, candidato di Partito democratico e Movimento 5 stelle; Alessandro Maran, per il Terzo Polo; Giorgia Tripoli, supportata da Insieme liberi, lista ispirata dal mondo No Vax.

Si conclude domani una campagna elettorale accesa, animata soprattutto dalle diverse posizioni dei candidati su sanità, ambiente e immigrazione. Con Fedriga si è schierato compatto tutto il centrodestra: Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, oltre alle liste Fedriga Presidente e Autonomia responsabile. Il governatore uscente è a caccia della riconferma: sarebbe la prima volta in Friuli Venezia Giulia dall’introduzione dell’elezione diretta del presidente di Regione. Rispetto al 2018 il peso specifico dei partiti interni alla coalizione è cambiato, con l’ascesa anche a livello regionale di Fratelli d’Italia. Molti i “fedelissimi”, provenienti soprattutto dal Carroccio, che questa volta corrono con la lista del presidente.

Massimo Moretuzzo è il candidato del centrosinistra che in Friuli Venezia Giulia si presenta unito. L’ex sindaco di Mereto di Tomba e consigliere regionale uscente del Patto per l’autonomia ha messo d’accordo Partito democratico e Movimento 5 stelle, raccogliendo anche il sostegno di Alleanza Verdi e Sinistra, Slovenska skupnost e Open Sinistra Fvg. Per la sua campagna elettorale si sono spesi i maggiori esponenti di Pd e M5s, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, venuto più volte sul territorio a sostenere il candidato.

Corre invece da solo il Terzo Polo: Azione-Italia Viva, +Europa e Renew Europe hanno scelto di puntare su Alessandro Maran. Ex segretario regionale dei Ds, deputato e senatore per quattro legislature con Ulivo, Pd e Scelta civica, Maran si propone come alternativa ai due schieramenti, considerati troppo appiattiti su posizioni sovraniste, da un lato, e populiste, dall’altro. Unica donna a correre per la presidenza è Giorgia Tripoli, sostenuta da un insieme di forze e associazioni riunite sotto l’ombrello di “Insieme Liberi”. Ne fanno parte, tra le altre, Italexit per l’Italia, Movimento 3V, Gilet Arancioni, Popolo della Famiglia e il Comitato UniUd contro il Green Pass.

La votazione per le elezioni regionali si svolgerà domenica 2 aprile, dalle ore 7 alle 23 mentre lunedì 3 aprile le urne rimarranno aperte dalle 7 fino alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 16 aprile, dalle 7 alle 23 e lunedì 17 aprile, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio delle elezioni regionali, invece, avrà luogo lunedì 3 aprile, a partire dalle 15 e inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne, dando precedenza a quelle amministrative. Saranno 47 i consiglieri regionali eletti, tra cui uno riservato alla minoranza slovena, a cui vanno aggiunti poi il candidato eletto presidente e il secondo per numero di voti, per un totale di 49 seggi. La ripartizione avviene su base circoscrizionale. Infine, per eleggere i propri consiglieri una lista deve superare la soglia di sbarramento del 4 per cento, che diventa dell’1,5 per cento se fa parte di una coalizione che ha superato il 15 per cento, oppure ottenere in una circoscrizione almeno il 20 per cento dei voti. In aggiunta, è possibile esercitare anche un voto disgiunto.

