Friuli Venezia Giulia 2023: i vertici del M5s e Terzo polo a Trieste per sostenere Moretuzzo e Maran

In vista delle elezioni regionali del 2 e 3 aprile, in Friuli Venezia Giulia arrivano i vertici di Movimento 5 stelle e Terzo polo. A Udine è stata una giornata di presentazione dei candidati, prima con Massimo Moretuzzo, sostenuto da Patto per l’autonomia, Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Open Fvg, Alleanza verdi e sinistra e Slovenska skupnost, poi con Alessandro Maran, sostenuto da Azione-Italia viva e +Europa. Nel capoluogo friulano sin dalla mattina, in sostegno della candidatura di Moretuzzo il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, non rinuncia ai suoi cavalli di battaglia, reddito di cittadinanza e superbonus, e si scaglia contro una destra “prona a Bruxelles e a Washington”. “Alle forze di destra e di centrodestra che hanno fatto la guerra santa contro i poveri faccio una sola obiezione: dove sono corsi di formazione che avevano promesso a rioccupabili che dovevano partire il primo gennaio? Siamo a marzo e all’orizzonte non c’è nulla, solo l’abrogazione di una misura che getta nella disperazione fasce più povere senza alcuna possibilità di potersi inserire nel mondo del lavoro”, ha detto nel pomeriggio, dopo aver visitato gli alloggi Ater del comune di Udine. La scelta del governo di vietare l’acquisto di crediti da parte delle pubbliche amministrazioni, per Conte, “rischia di mandare per strada 130 mila occupati e 40 mila aziende che sono a rischio fallimento per i cassetti di crediti fiscali incagliati”. Sulle possibilità di vittoria in Regione l’ex presidente del Consiglio è netto: non è semplice, ma Fedriga si può battere. “Il nostro è un progetto competitivo, solido, concreto. Abbiamo un ottimo candidato, una persona seria come Massimo Moretuzzo e il Movimento 5 stelle si impegnerà a fondo per vincere questa sfida”. Il candidato ci crede e rilancia la sfida su sanità pubblica e transizione ecologica. Da realizzare non con “la politica dei bonus elargiti senza criteri da parte dell’amministrazione Fedriga, a colpi di mille euro a impresa”, ma coniugando ambiente e lavoro. Al centro di tutti i programmi c’è la sanità. “Diciamo con forza che sanità dev’essere e deve rimanere pubblica. Ci opponiamo al processo strisciante di privatizzazione che sta avanzando in questa Regione”, ha detto Moretuzzo.

Anche il candidato del Terzo Polo punta su una riforma della sanità regionale. Al suo fianco oggi il capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, Matteo Richetti, che invoca “una proposta sanitaria molto più forte e incisiva. Bisogna saper attrarre investimenti e chiamarsi fuori da demagogie e populismi”. La scelta di correre da soli non preoccupa gli esponenti del Terzo Polo. Ettore Rosato di Italia Viva si dice “al lavoro per un buon risultato”, dopo l’8 per cento fatto registrare in regione alle politiche. Anche Elena Bonetti, deputata di Azione-Italia viva, parla del Friuli Venezia Giulia come di “un laboratorio di politica moderata, concreta e riformista, in cui il Terzo Polo può ottenere buoni risultati” e attacca la destra “schiacciata completamente su Fratelli d’Italia” e il Partito democratico “spinto a sinistra nell’alleanza con i Cinquestelle”. Una coalizione alternativa a Fedriga può vincere solo se riesce a occupare il centro, scandisce Maran. “Non quello andreottiano, ormai superato, ma il centro della società, la parte più innovativa e che scommette sul futuro. Una parte che non può essere rappresentata dalla vecchia sinistra statalista del ‘tassa e spendi’. Se vogliamo riportare i riformisti al governo, il profilo dev’essere diverso”. Sostegno all’Ucraina, giovani, sanità territoriale sono i punti forti del suo programma. “Scommettiamo sul fatto che il Terzo Polo che punta sui giovani, su una regione non più immobile e impaurita e sull’Europa, possa essere la scelta giusta per rilanciare la regione”, ha concluso.

