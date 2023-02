Freni: “Il ministero dell’Economia al lavoro su misure per lo sviluppo dei mercati”

Ad aprile, massimo entro giugno, il ministero dell’Economia varerà un pacchetto di misure dedicate a Borsa Italiana per accompagnare lo sviluppo dei mercati. La volontà è dare attuazione ai contenuti del Libro verde per la competitività dei mercati finanziari pubblicato dal Tesoro a marzo dello scorso anno. L’annuncio è stato dato dal sottosegretario all’Economia, Federico Freni, in occasione di un convegno alla Camera dedicato alla crescita dell’Euronext Growth Milan, organizzato da Assonext. Freni, in un’intervista a “Mf” spiega che “il punto di partenza è l’eccellente lavoro del Tesoro contenuto nel Libro Verde, che contiene analisi e riflessioni mature sul mercato domestico dei capitali e sulle sue reali prospettive di crescita. Una crescita che vogliamo accompagnare con realismo e coerenza: per noi Listing Act e Libro Verde devono camminare mano nella mano”.

Il sottosegretario osserva che “rendere più agevole l’accesso (e la successiva permanenza) ai mercati regolamentati costituisce una priorità, in uno con l’alleggerimento degli oneri amministrativi e di compliance; così pure credo sia necessario intervenire per agevolare le offerte sul mercato secondario e per modificare alcune previsioni dell’ordinamento societario, penso al voto multiplo, che rendono meno fluida la permanenza sul mercato delle nostre Pmi”. “Un quadro regolamentare adeguato – conclude Freni – non è sufficiente, è necessario pensare ad un enforcement più efficace e più efficiente. Vigilanza e sanzione non possono più essere identificati come un tutt’uno: l’esperienza degli altri paesi ci dimostra che una vigilanza collaborativa funziona di più e meglio di un sanzionificio”.

