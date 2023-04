Francia, via libera dal Consiglio costituzionale alla riforma delle pensioni

Il Consiglio costituzionale francese ha convalidato la maggior parte del testo sulla riforma delle pensioni. Come era stato ampiamente previsto da molti osservatori e analisti transalpini, i nove saggi che per 15 giorni hanno analizzato il progetto hanno deciso di mantenere la misura più importante della riforma, che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Censurate invece sei disposizioni contenute nel testo, tra cui “l’indice dei senior”, che avrebbe obbligato i datori di lavoro a dichiarare i dipendenti con più di 55 anni. L’istituzione ha bocciato inoltre la richiesta presentata dalla sinistra di organizzare un referendum di iniziativa condivisa (Rip). Secondo quanto riferito dall’entourage del presidente Emmanuel Macron, la legge sarà promulgata “nei giorni seguenti” all’annuncio del Consiglio. “Il popolo ha sempre l’ultima parola”, ha commentato la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen su Twitter, sostenendo che la “sorte politica della riforma delle pensioni non è decisa”. “La lotta continua e deve riunire le sue forze”, ha invece detto Jean-Luc Melenchon, leader de la France Insoumise, partito della sinistra radicale.

Dopo le tensioni degli ultimi mesi, Macron ha teso la mano ai sindacati proponendo un incontro per il prossimo 18 aprile. Una mossa volta a calmare gli animi, che potrebbe non essere vista di buon occhio dall’intersindacale. Le principali sigle, infatti, al culmine delle proteste nelle scorse settimane avevano chiesto un incontro con il capo dello Stato, che però non è mai avvenuto. Adesso il presidente ha fretta di voltare pagina e spera in un calo della mobilitazione, già riscontrato nelle ultime giornate di contestazioni organizzate dai sindacati. La censura parziale della riforma gioca a favore del presidente, che in questo modo dimostra di aver avuto la meglio sui sindacati rispettando il più volte evocato “percorso democratico” del progetto di legge. Lo stesso segretario della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), Laurent Berger, ha riconosciuto nei giorni scorsi che con l’approvazione del Consiglio costituzionale la riforma sarebbe da considerare “legittima”.

Le misure bocciate dai saggi, inoltre, potrebbero essere riproposte in altri progetti di legge, come quello sulla riforma del lavoro. Secondo quanto annunciato dal ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, l’esecutivo punta ad un’approvazione in prima lettura per questa estate della riforma in materia. Ma i sindacati sperano di mantenere elevato il consenso a favore delle proteste, come si è visto anche oggi dalle tante manifestazioni che si sono tenute in tutta la Francia. Per questo motivo, Macron ora deve tornare a convincere l’opinione pubblica, le opposizioni e le parti sociali. Il ricorso all’articolo 49.3 della Costituzione che ha permesso di far approvare in Parlamento la riforma evitando il voto dell’Assemblea nazionale è stato percepito dall’intero Paese come un atto di forza sproporzionato, anche perché Macron si è rifiutato di sciogliere la camera bassa o effettuare un rimpasto di governo, rimuovendo dall’incarico la premier Elisabeth Borne. Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il capo dello Stato potrebbe fare un discorso alla nazione nei prossimi giorni per illustrare le sue intenzioni e cercare di ricucire lo strappo con i francesi.

