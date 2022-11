Francia: Melenchon, per la prima volta in 25 anni c’è un accordo fra le forze di sinistra

È la prima volta in venticinque anni che si raggiunge un accordo globale tra le forze della sinistra francese. Lo ha detto il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, nel corso dell’evento elettorale organizzato oggi ad Aubervilliers per celebrare l’accoro concluso dalla sua forza politica con il Partito comunista francese, il Partito socialista ed Ecologia Libertà-I Verdi in vista delle elezioni legislative dei prossimi 12 e 19 giugno. “Nuova unione popolare ecologica e sociale” è il nome assegnato alla coalizione che tenterà di ottenere la vittoria alle legislative. “Voglio rinnovare il mio ringraziamento a tutti i negoziatori di tutte le squadre che, in 15 giorni, hanno reso possibile questo accordo”, ha detto Melenchon che rettifica chi vede la sua figura come troppo predominante nella coalizione. “Chi ve l’ha detto che io voglio fare il capo? No, non è più come il XX secolo! È il collettivo che decide. È un’altra fase della storia che sta iniziando. Vogliamo che sia una forza duratura, per durare più a lungo di un’elezione”, ha proseguito il leader di La France Insoumise.

“È chiaro che il nostro accordo elettorale ci permetterà di vincere se sapremo mostrare che il nostro programma, le nostre idee, i nostri obiettivi, corrispondono agli interessi del nostro soggetto politico”, prosegue Melenchon. “Chiunque mi stia ascoltando in questo momento dovrebbe ricordare che non stiamo organizzando un congresso tra noi. Stiamo compiendo un atto di resistenza collettiva a un’era di maltrattamenti sociali, ecologici e democratici da parte di un potere rieletto di default al secondo turno”, ha proseguito. “Per la prima volta in dieci anni, un’elezione non ha risolto alcun problema. Abbiamo un presidente senza mandato. È stato eletto, e ciò dovrebbe bastare così. Ebbene no! Dobbiamo decidere: pensionamento a 60 anni o 65? Ecco perché abbiamo bisogno di un terzo turno elettorale, e quello che la democrazia ci offre sono le elezioni legislative”, ha affermato Melenchon, ribadendo la sua legittima ambizione a diventare primo ministro, grazie agli oltre “7 milioni di voti ottenuti al primo turno delle presidenziali”.

