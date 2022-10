Francia: nessuna sorpresa nel nuovo rimpasto di governo

Il ministro uscente della SolidarietĂ Damien Abad, in questi ultimi giorni finito al centro di polemiche per delle accuse di violenza sessuale mosse da alcune donne, viene sostituito da Genevieve Darrieusecq. Una scelta che era nell'aria da diversi giorni e che permette al presidente francese Emmanuel Macron di togliersi da una situazione divenuta imbarazzante per tutto l'esecutivo transalpino

Il presidente francese Emmanuel Macron opta per un rimpasto di governo senza particolari sorprese. Ad annunciare la nuova configurazione dell’esecutivo è stato l’Eliseo con una nota, dalla quale non è emerso nessun colpo di scena, visto che i titolare dei dicasteri piĂą importanti sono stati confermati al loro posto. Tra questi figurano i ministri dell’Economia, dell’Interno, della Giustizia e della Difesa, rispettivamente Bruno Le Maire, Gerald Darmanin, Eric Dupond-Moretti e Sebastien Lecornu, così come quelli della Transizione energetica, della Cultura, dell’Istruzione e degli Esteri, Agnes Pannier-Runahcer, Rima Abdul Malak, Pap Ndiaye e Catherine Colonna.

Resta alla guida del ministero del Lavoro Olivier Dussopt, mentre Stanislas Guerini rimane alla Funzione pubblica. Il medico Francois Braun è il nuovo ministro della Salute al posto di Brigitte Burguignon. La Transizione ecologica va a Christophe Bechu che rimpiazza Amelie de Montachalin. Per questi ultimi due posti era atteso un cambiamento, visto che le ministre uscente sono state sconfitte alle recenti elezioni legislative e per una regola non scritta della politica francese dovranno abbandonare il posto.

Olivier Veran è il nuovo portavoce al posto di Olivia Gregoire, andata al Commercio e alle Piccole e medie imprese. Il ministro uscente della SolidarietĂ Damien Abad, in questi ultimi giorni finito al centro di polemiche per delle accuse di violenza sessuale mosse da alcune donne, viene sostituito da Genevieve Darrieusecq. Anche questa è una scelta che era nell’aria da diversi giorni e che permette a Macron di togliersi da una situazione divenuta imbarazzante per tutto il governo transalpino. Clement Beaune, fedelissimo del capo dello Stato, diventa ministro dei Trasporti lasciando il dicastero dell’Europa a Laurence Boone, fino ad oggi capo economista dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). La paritĂ di genere è stata perfettamente rappresentata, con 21 membri donne e 21 uomini.

Con questo mini-rimpasto il presidente Emmanuel Macron si prepara ad affrontare il rompicapo sulla sua maggioranza dopo aver perso quella assoluta alle ultime elezioni legislative, dove ha ottenuto solamente 245 deputati. Sfumata, almeno per il momento, la possibilitĂ di stringere alleanze con i Repubblicani, la maggioranza presidenziale ha escluso un’intesa con il Rassemblement National di Marine Le Pen e la Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes), che raggruppa i principali partiti di sinistra. Adesso l’attesa è tutta sul discorso di politica generale che la prima ministra Elisabeth Borne dovrĂ pronunciare questo mercoledì. Ancora non si sa se la premier si sottoporrĂ al voto di fiducia. Un passaggio non obbligato, anche se nella tradizione della Quinta Repubblica quasi tutti i capi del governo sono passati per questo voto. A richiederlo è soprattutto l’opposizione del Rassemblement National e della Nupes. “Il voto di fiducia non è una nozione costituzionale”, ha detto Bruno Daugeron, professore di diritto pubblico all’universitĂ Paris-CitĂ©, all’emittente radiofonica “France Culture”. Il quotidiano “Le Figaro”, invece, ricorda come i parlamentari possono approvare o meno il governo e come in caso di esito negativo, l’esecutivo sia costretto a dare le dimissioni.

Secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica “Europe 1”, in questo fine settimana Macron avrebbe spinto Borne a sottomettersi a questo esercizio, che potrebbe costargli caro in caso di bocciatura dell’Assemblea nazionale. Ma in caso di vittoria, il governo assumerebbe quella legittimitĂ necessaria per superare questo momento di difficoltĂ , dal quale Macron dovrĂ uscire al piĂą presto per lanciare il suo cantiere delle riforme. Per oggi è stato intanto convocato il primo consiglio dei ministri dopo il rimpasto.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram