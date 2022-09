Francia: il governo vuole rendere la pillola del giorno dopo gratuita per tutte le donne

Il governo francese ha annunciato che la pillola del giorno dopo sarà gratuita per tutte le donne, che potranno ottenerla in farmacia senza ricetta. Lo ha annunciato il ministro della Salute francese, François Braun, in un’intervista rilasciata al quotidiano “20 Minutes”. Parigi prevede anche di rendere gratuito l’esame per le malattie sessualmente trasmissibile per tutte le donne fino a 26 anni. Queste due misure saranno contenute nel progetto di legge sul finanziamento della sicurezza sociale 2023, che sarà presentato al Consiglio dei ministri il 26 settembre. “Il governo agisce concretamente affinché le donne non rinuncino più alla contraccezione di emergenza per ragioni finanziarie”, ha commentato in una nota Isabelle Rome, ministra per le Pari opportunità . “In un momento in cui assistiamo ad un aumento del conservatorismo in Europa e nel mondo, il nostro governo mostra una volta di più che l’eguaglianza donne-uomini e il diritto delle donne a disporre del loro corpo sono delle priorità assolute”, ha poi affermato Rome.

