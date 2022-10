Francia: i deputati dell’ex premier Philippe votano per la prima volta contro la maggioranza

Il gruppo "Orizzonti", pur alleato con il partito del presidente, boccia uno stanziamento di 120 milioni ai dipartimenti, proposto dal governo per aumentare il Reddito di solidarietà

Il gruppo parlamentare Horizons, fondato dall’ex premier Edouard Philippe, per la prima volta ha votato contro la maggioranza del presidente francese, Emmanuel Macron, con cui sono alleati. Ieri all’Assemblea nazionale di Parigi sono stati approvati i 120 milioni di euro destinati ai dipartimenti francesi previsti nel quadro dell’aumento del 4 per cento del Reddito di solidarietà attiva (Rsa), uno strumento a sostegno delle persone in difficoltà. L’emendamento è stato adottato con 125 voti a favore e 98 contrari.

“Votare senza riflettere delle sovvenzioni alle collettività non mi sembra appropriato”, ha detto la presidente de La Republique en Marche, Aurore Bergé.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram