Francia: elezioni legislative, Macron non ottiene la maggioranza assoluta

Il presidente francese Emmanuel Macron non ottiene la maggioranza assoluta alle elezioni legislative francesi. È quanto emerge dalle prime proiezioni dell’Ifop diffuse dall’emittente televisiva “Lci”. La sua coalizione, Ensemble!, è data tra i 210 e i 250 seggi, sotto alla soglia dei 289 necessaria per ottenere la maggioranza assoluta. La Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes), alleanza di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon, è invece tra i 150 e i 180, mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen è tra gli 80 e i 100.

Il “gruppo parlamentare” eletto oggi “sarà il più grande nella storia” del Rassemblement National. Lo ha detto la leader del partito di estrema destra francese, Marine Le Pen. “Il popolo ha deciso di mandare all’Assemblea nazionale un gruppo molto forte di deputati del Rassemblement National”, ha detto Le Pen. “Questo gruppo sarà il più numeroso nella storia del nostro partito. Questa fiducia ci lusinga, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi: quello di fare di Emmanuel Macron un presidente di minoranza, senza il controllo del potere. Quello di perseguire la ricomposizione politica essenziale per il rinnovamento democratico. E quello di formare un deciso gruppo di opposizione contro i decostruttori dall’alto, i ‘macroniani’, e dal basso, i Nupes (la coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Melenchon). Incarneremo una forte opposizione che rispetta le istituzioni”, ha affermato Le Pen.

“La disfatta del partito presidenziale” in Francia è stata “totale”: queste le parole di Jean-Luc Mélenchon, leader della coalizione di sinistra Nupes. “Non sta emergendo alcuna maggioranza. La Francia si è espressa e va detto in modo insufficiente, il livello di astensione è ancora decisamente troppo alto, il che significa che gran parte della Francia non sa a chi rivolgersi tanto che i tre blocchi sono a livelli simili”, ha detto Mélenchon prima di aggiungere: “Non sappiamo ancora se la svolta del Nupes lo collochi in prima o seconda posizione”. “Ma è il fallimento del ‘macronismo’, il fallimento morale di chi ha dato lezioni a tutti”, ha aggiunto il leader di La France Insoumise. “Hanno rafforzato i ranghi del Rassemblement National. I ‘professori di Macron’ non sono stati in grado di dare un’istruzione chiara in 52 casi, il che ora li squalifica dal dare lezioni morali a chiunque”, ha aggiunto Mélenchon.

La premier francese Elisabeth Borne è stata eletta con il 52,3 per cento nel dipartimento del Calvados. Mentre la ministra della Salute, Brigitte Bourguignon, è stata battuta ed era candidata nella sesta circoscrizione del Pas-de-Calais contro la rivale del Rassemblement National. Il ministro del Lavoro Olivier Dussopt è stato eletto deputato nella seconda circoscrizione dell’Ardèche, con il 58,74 per cento dei voti. Dussopt ha vinto contro il candidato della coalizione di sinistra Nupes, Christophe Goulouzelle (41,26 per cento). Il nuovo Ministro del Lavoro, della Piena Impiego e dell’Integrazione aveva già ottenuto il 30,04 per cento dei voti al primo turno nel seggio locale in cui è eletto dal 2007.

Il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, ha annunciato su Twitter la sua vittoria con il 57,52 per cento alle elezioni legislative, dove era candidato nella decima circoscrizione del dipartimento del Nord. “Un grande grazie a coloro che ricompensano così la nostra impiantazione locale e la nostra volontà politica nazionale”, ha scritto Darmanin.

È necessaria “una maggioranza per poter governare e non paralizzare” la Francia ha detto ministro della Solidarietà , Damien Abad, eletto deputato con il 56 per cento dei voti al secondo turno delle legislative nonostante le accuse di stupro nei suoi confronti emerse negli ultimi giorni. “E’ una vittoria netta, intorno al 56 per cento dei voti, siamo in testa in quasi tutti i comuni”, ha detto Abad.

