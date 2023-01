Rocca si presenta: “La sanità è la priorità, per i rifiuti il termovalorizzatore non basta”

"La mia candidatura avviene in un contesto di affetto e simpatia. Le chiacchiere sulle divisioni interne per la mia candidatura io non le ho sentite"

Francesco Rocca si presenta. Nella nuova veste di candidato del centrodestra per le elezioni regionali del Lazio, l’ex presidente della Croce Rossa Italiana mette in chiaro l’obiettivo della campagna elettorale che inizia oggi: “riportare dignità ai cittadini del Lazio”.

Alla presentazione della sua candidatura, a Palazzo Ripetta a Roma, Rocca è affiancato dal ministro dell’Agrigoltura, Francesco Lollobrigida, e dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Un sostegno evidente che spazza via le voci che vedevano la coalizione divisa sul suo nome. “La mia candidatura avviene in un contesto di affetto e simpatia. Le chiacchiere sulle divisioni interne per la mia candidatura io non le ho sentite”, afferma. “Quello che mi sento di garantire è che quando sarò presidente della Regione Lazio, perché sarò presidente, darò ai cittadini ascolto: i sindaci di qualunque colore rappresentano le loro comunità e dovranno poter contare sulla Regione”.

Il programma, ci tiene a ricordare, è in fase di elaborazione e sarà pronto in pochi giorni. Ma avverte: “Chi si aspetta un programma faraonico sarà deluso, dovrà essere concreto e misurabile dai cittadini. La responsabilità sarà il faro della mia azione di governo”. Una priorità è la sanità, e non potrebbe essere altrimenti vista anche la storia personale di Rocca. “Dobbiamo riportare dignità ai cittadini del Lazio, soprattutto per quanto riguarda la sanità. Credo che questo sarà il mio primo obiettivo. I cittadini non possono andare fuori del Lazio per curarsi”, sottolinea. “Vedere i cittadini costretti ad emigrare è un’umiliazione che io voglio superare con tutte le mie forze”.

C’è spazio anche per altre questione spinose, come quella dei rifiuti e dei conti. Sul primo, il candidato del centrodestra afferma che il termovalorizzatore è un “tema centrale della campagna elettorale. Il Lazio è al 18mo posto per la raccolta differenziata, un disastro, dobbiamo ripartire da questo”. Tuttavia, sottolinea Rocca, “il termovalorizzatore da solo non è una risposta, serve una cultura diversa sulla differenziata”. Per poi concludere: “Bisogna rifare il piano regionale sui rifiuti”.

I conti, infine. “Sono preoccupanti e il debito sta crescendo, questo è un segnale inquietante. È una Regione ferma, ecco perché ho deciso di mettermi in gioco”, ha concluso Rocca.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram