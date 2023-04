Foti (Fd’I): “Con lo stato di emergenza il governo ha chiara la questione migranti”

"Ciò impone due tipi di immediate precauzioni: colpire gli scafisti, perché non possono decidere loro se e quali immigrati entrare nel nostro territorio, e decongestionare la Sicilia e la Calabria, regioni dove più delle altre la situazione degli hotspot è al limite"

Aver approvato un decreto legge relativo allo stato di emergenza sottolinea come questo governo abbia ben chiara la situazione che si sta delineando sul tema immigrazione”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in diretta su Rainews. “Negli ultimi sei mesi – prosegue – c’è stata una costante presenza sul nostro territorio di immigrati in arrivo da Libia, Tunisia, Turchia, con circa 10 mila arrivi al mese. Questo impone due tipi di immediate precauzioni: colpire gli scafisti, perché non possono decidere loro se e quali immigrati entrare nel nostro territorio, e decongestionare la Sicilia e la Calabria, regioni dove più delle altre la situazione degli hotspot è al limite”, conclude.

