Fortis (Edison): “Italia mai così solida da 20 anni”

“Non bisogna farsi prendere dal panico perché un’Italia con i fondamentali così forti non la vedevamo forse da prima che iniziasse l’èra dell’euro”. Lo ha detto a “Libero Quotidiano” Marco Fortis, docente alla Cattolica e vicepresidente della fondazione Edison, secondo il quale il nostro Paese è molto più solido di quanto raccontano media, analisti e politici. E mentre tutti si concentrano soltanto sul debito pubblico, quasi nessuno conosce i punti di forza dell’economia italiana: un risparmio privato che sfiora i 5 mila miliardi di euro, una bilancia commerciale che, se non fosse per il caro energia, sarebbe in attivo come negli ultimi dieci anni e una posizione creditoria netta verso il resto del mondo di 132 miliardi di euro. “C’è proprio una sorta di percezione sbagliata della realtà da parte di molte istituzioni”, sottolinea l’ex consulente economico dei governi Monti e Renzi e del ministro Tremonti. Poi spiega qual è la situazione dell’economia italiana in questo momento: “Se si eccettuano i rincari dell’energia e delle materie prime, che si sono ribaltati sull’inflazione, abbiamo un quadro che tutto sommato ci vede resistenti e dinamici in termini comparati, rispetto agli altri Paesi europei e agli Stati Uniti. Gli scenari catastrofici prefigurati all’inizio dell’anno non si sono verificati. Tanto che l’Istat ha corretto la stima preliminare del Pil, che era negativa dello 0,2 per cento, portandola a un +0,1. Mentre la produzione industriale, dopo un rallentamento a gennaio, ha segnato un +4 per cento a febbraio, un +0,2 a marzo e un +1,6 ad aprile. La crescita acquisita del Pil per quest’anno è del 2,6 per cento. Inoltre, grazie anche al piano industria 4.0, abbiamo la più forte crescita della produttività manifatturiera tra i Paesi del G7”.

“Qualche giorno fa – racconta Fortis – il ministero dell’economia ha fatto un comunicato per dire che il Pil aumenterà anche nel secondo trimestre. Sarebbe importantissimo perché vorrebbe dire mettere fieno in cascina per gli ultimi sei mesi del 2022. Al momento, gli unici rischi di recessione sono legati a uno sviluppo della guerra totalmente fuori controllo. Bisogna considerare poi che l’Italia da più di vent’anni è il Paese con la più alta diversificazione dell’export in termini di prodotti. E un export cosi diversificato, con cosi tante nicchie di eccellenza in cui siamo sempre nei primi due tre posti al mondo come surplus commerciale, ci permette di reagire bene”. “Ovviamente – continua – c’è l’incognita della guerra e la spada di Damocle dell’inflazione, ma tolti questi due elementi, che certamente incutono timore, sono ottimista: c’è un`Italia con dei fondamentali come non li aveva da forse vent’anni”. Merito anche del governo Draghi: “Già il fatto di avere Draghi come presidente del Consiglio è una garanzia nei rapporti con gli altri Paesi Ue, con Bruxelles e con la Banca centrale europea. Questo governo poi ha la capacità di navigare a vista. Intanto ha portato a termine una serie di scadenze riguardanti il Pnrr. Anche il modo di gestire la crisi dell’inflazione è stato molto oculato. Draghi, ben coadiuvato dal ministro dell’economia, sta tenendo sotto controllo la situazione e sta cercando di mantenere una certa calma nell’opinione pubblica e nelle parti sociali”. “Infatti, – conclude Fortis – non è scritto da nessuna parte che l’inflazione rimarrà a questi livelli per i prossimi dieci anni. Si tratta pertanto di vedere di passare la nottata. Direi che il pragmatismo è forse l’aspetto più interessante dell’operato di Draghi”.

