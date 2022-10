Formigoni ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali

L’ex presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni, condannato nel 2019 a cinque anni e 10 mesi per corruzione, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. Passato agli arresti domiciliari dopo i primi mesi trascorsi in carcere, con la nuova misura stabilita dal tribunale di sorveglianza, Formigoni insegnerà la lingua italiana alle suore straniere presso il Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano, come aveva richiesto nel 2020.

