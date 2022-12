Fonti stampa: Ue verso il divieto delle importazioni di petrolio russo via mare

Il divieto di importazioni di petrolio in discussione in Unione europea potrebbe riguardare solamente i rifornimenti via mare e non quelli dagli oleodotti. E’ quanto risulta dalla proposta presentata nel fine settimana dalla Commissione europea e dalla presidenza di turno francese del Consiglio dell’Ue. Secondo quanto ha appreso da fonti europee l’agenzia di stampa polacca “Pap”, la proposta esclude dall’embargo il greggio importato mediante oleodotto, pari a circa un terzo di quello importato dalla Russia in Ue. Il pacchetto aggiornato attribuisce anche nuove deroghe alla Bulgaria (fino a giugno o dicembre del 2024) e alla Croazia (otto mesi dall’entrata in vigore del divieto), laddove in precedenza si era parlato di deroghe per Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. La Commissione ha proposto anche di limitare la riesportazione del petrolio russo fornito mediante oleodotto ad altri Paesi membri o Paesi terzi.

Come ha notato diversa stampa, la proposta di bandire solamente le importazioni via mare non toccando quelle via oleodotto viene incontro alle obiezioni dell’Ungheria, la cui riluttanza ad accettare le sanzioni sulle importazioni energetiche dalla Russia ha finora rappresentato un ostacolo al raggiungimento di un accordo a livello europeo. Il premier ungherese, Viktor Orban, ha dichiarato in precedenza che un embargo sulle importazioni di greggio russo rappresenterebbe “una bomba atomica sganciata sull’economia ungherese”.

