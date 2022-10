Fonti stampa, mandato urgente a ministri dell’Energia del G7 per lo studio del price cap

Lo riferiscono fonti vicine al dossier allo studio, precisando che si tratta di “un passo in avanti” rispetto al riferimento del mese di ottobre dato in precedenza da Bruxelles

Gli sherpa delle delegazioni presenti al G7 di Elmau, in Germania, hanno stabilito di dare mandato con urgenza ai ministri dell’Energia dei Paesi facenti parte del G7 di studiare l’applicazione del price cap. Lo riferiscono fonti vicine al dossier allo studio, precisando che si tratta di “un passo in avanti” rispetto al riferimento del mese di ottobre dato in precedenza da Bruxelles.

I Paesi del G7 intendono dare sostegno all’economia globale in questa fase di crisi. È quanto si legge nella dichiarazione sull’Ucraina adottata dal vertice. Mentre impone costi elevati alla Russia e ai “complici della sua aggressione” contro l’Ucraina, il G7 continuerà ad “assistere l’economia globale e ad agire per contribuire a mitigare gli effetti di ricaduta, in particolare in relazione alle necessità umanitarie, ad altri bisogni di base e alle popolazioni vulnerabili”.

In particolare, nella sessione odierna ‘The world in Conflict’, il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha sottolineato che se “l’Ucraina perde, tutte le democrazie perdono e sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace”. “La decisione di dare all’Ucraina lo status di candidato per l’Ue è importante per l’Ucraina ma anche per l’Unione europea. L’Ue ha mutato in modo profondo il suo atteggiamento verso i Paesi vicini, la sua strategia di lungo periodo. È un cambiamento molto importante”, ha detto Draghi. “Gli italiani hanno accolto gli ucraini, i loro bambini. Il governo ha fatto la sua parte, ma la parte più importante l’hanno fatta le autorità locali, le famiglie”, ha ricordato il presidente del Consiglio, secondo cui è necessario “continuare a lavorare su come imporre un tetto al prezzo del gas”. Il presidente russo, Vladimir Putin, “non deve vincere. Noi restiamo uniti a sostegno dell’Ucraina”, ha aggiunto Draghi.

“New York Times”: i leader concordano su tetto globale al prezzo del petrolio proposto da Yellen

Con l’obiettivo di strozzare la Russia sul piano finanziario senza tuttavia far gravare sui propri cittadini il fardello della guerra, i leader del G7 riuniti oggi a Elmau, in Germania, si sono detti a favore di un piano “aggressivo, ma finora intentato”, per manipolare i prezzi del petrolio a livello globale. Lo scrive oggi il “New York Times”. Il piano allo studio delle sette maggiori economie mondiali permetterebbe alla Russia di continuare a vendere greggio, riducendo tuttavia sensibilmente il prezzo del petrolio e dunque gli incassi per Mosca. A idearlo sarebbe stata la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen. L’idea, scrive il “Nyt”, si basa sull’assunto che i Paesi cercheranno sempre di pagare il petrolio il meno possibile, a prescindere dalla posizione dei loro leader sul conflitto in Ucraina. Sui dettagli, tuttavia, saranno necessari intensi negoziati tra i ministri delle Finanze del G7, con il coinvolgimento di dirigenti delle maggiori compagnie petrolifere internazionali e dei leader dei Paesi che importano petrolio russo in America latina, in Africa e altrove.

“Non c’è alcuna garanzia che il piano verrà rapidamente alla luce, se mai accadrà , né che abbia successo come i leader del G7 sperano”, scrive il quotidiano statunitense. La proposta di Yellen ha anche dei possibili rischi politici per l’Europa e anche per gli Stati Uniti: se venisse varata, infatti, permetterebbe a Cina, India e altri Paesi che finora hanno mantenuto una posizione di neutralità nel conflitto tra Russia e Ucraina di acquistare petrolio a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto ai membri del G7. In ogni modo, l’amministrazione del presidente statunitense Joe Biden è convinta che il piano possa ottenere il duplice effetto di prosciugare le entrate russe dall’export petrolifero che contenere l’aumento del prezzo del barile di petrolio sui mercati internazionali. Il “New York Times” sottolinea anche come, presentando il piano, gli Stati Uniti e i loro alleati stiano implicitamente ammettendo che le sanzioni finora imposte sulle esportazioni energetiche russe non hanno avuto l’effetto di ridurre i profitti di Mosca, recando invece dei danni ai consumatori in Occidente e nel resto del mondo a causa dell’impennata dei prezzi.

La dichiarazione G7

Nella dichiarazione adottata dal vertice si legge inoltre che, nell’adozione di altre misure contro la Russia, il G7 continuerà a garantire che non vengano colpiti i generi alimentari e venga consentito il libero flusso dei prodotti agricoli. “Ogni sforzo” verrà compiuto per “ridurre al minimo i potenziali impatti negativi e le ricadute sui Paesi terzi”, in particolare quelli a basso e medio reddito. Il G7 è “unito” nell’impegno ad attuare e far rispettare pienamente queste misure. L’organizzazione rimane “vigile contro l’evasione delle sanzioni antirusse. Nel ricordare le risoluzioni dell’Assemblea generale dell’Onu del 2 e 24 marzo scorso, il Gruppo dei sette esorta “tutti i paesi del mondo a stare con noi nella difesa dei principi della Carta delle Nazioni Unite e ad unirsi a noi intraprendendo azioni simili”.

A oggi, continua la dichiarazione, “siamo pronti a concedere, o abbiamo promesso e fornito fino a 29,5 miliardi di dollari di sostegno al bilancio nel 2022 per aiutare l’Ucraina a colmare il suo deficit e continuare a garantire la fornitura di servizi di base” al suo popolo. Questo sostegno è urgente e si aggiunge a quello fornito dal 2014 al 2021, che supera i 60 miliardi di dollari. Il G7 accoglie con favore e sostiene il lavoro in corso tra le istituzioni finanziarie internazionali “per ulteriori finanziamenti sostanziali all’Ucraina”. Si tratta, in particolare, del sostegno finanziario della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Fmi), compresi i veicoli di finanziamento multi-donatore per l’Ucraina della Banca mondiale e l’istituzione del Conto amministrato multi-donatore per l’ex repubblica sovietica da parte dell’Fmi.

Il G7 riconosce “la devastante distruzione delle infrastrutture”, comprese quelle sociali e pubbliche di base, delle città , delle industrie e delle strutture agricole in Ucraina. In tale contesto, è “urgente” la “necessità di una ricostruzione immediata delle infrastrutture critiche”. Il Gruppo dei sette è “pronto a sostenere un piano di ricostruzione internazionale, elaborato e attuato dall’Ucraina in stretto coordinamento con partner e organizzazioni bilaterali e multilaterali a sostegno di un progetto di ripresa economica sostenibile, resiliente, inclusivo e verde”. L’obiettivo è “rafforzare solide istituzioni democratiche, Stato di diritto e misure anticorruzione”. A tal fine, il G7 accoglie con favore l’iniziativa della Germania, presidente di turno del gruppo, di convocare con l’Ucraina una conferenza internazionale di esperti di alto livello “per compiere progressi su un piano di ricostruzione globale”. Allo stesso tempo, il G7 sostiene il pacchetto del Gruppo della Banca mondiale per l’Ucraina e il pacchetto della Bers sulla resilienza del Paese, nonché il lavoro in corso dell’Ue e dei suoi Stati membri per una piattaforma per la ricostruzione e un fondo di solidarietà per l’Ucraina.

Inoltre, il forum intergovernativo rimane “saldo” nel proprio impegno per le sanzioni contro la Russia. L’impatto delle misure punitive, definite “senza precedenti”, “si aggraverà nel tempo”. In tale prospettiva, l’organizzazione si impegna a “sostenere e intensificare la pressione economica e politica internazionale sul regime del presidente Putin” e sulla Bielorussia, “privando la Russia dei mezzi economici” necessari alla prosecuzione della guerra contro l’Ucraina. L’uso mirato di sanzioni coordinate contro la Russia continuerà “per tutto il tempo necessario”, con un’azione “all’unisono in ogni fase”. Le misure punitive sono attuate “in difesa dell’ordine internazionale basato sulle regole che la Russia ha violato”. A tal fine, sosteniamo il G7 appoggio “l’allegato sul sostegno all’Ucraina attraverso sanzioni responsabili contro la Russia”. Per intensificare ulteriormente le sanzioni economiche contro la Russia, il G7 si impegna “collettivamente” ad adottare le seguenti misure nei giorni e nelle settimane a venire.

