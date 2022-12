Fonti stampa: il ministro francese Abad accusato di stupro da due donne

Il nuovo ministro per la Solidarietà del governo francese, Damien Abad, è accusato di stupro da due donne, che avrebbero subito violenza nel periodo tra il 2010 e il 2011. Lo riferisce il portale francese “Mediapart”, ripreso dai media locali. Abad, ex presidente del gruppo dei Repubblicani all’Assemblea nazionale, è stato nominato nei giorni scorsi come ministro nel governo della premier Elisabeth Borne. I comitati dei Repubblicani e di La Republique en marche sono stati avvertiti delle accuse rivolte contro Abad, secondo quanto riferisce “Franceinfo”. Il neoministro ha respinto le accuse, affermando che “i rapporto sessuali che ho avuto si sono sempre basati sul mutuo consenso”.

