Fonti stampa: Acs intenzionata a vendere la sua partecipazione in Zero-E

La società di costruzioni spagnola Acs avrebbe l’intenzione di vendere la sua partecipazione in Zero-E, azienda specializzata in rinnovabili di cui controlla il 25 per cento in joint venture con la compagnia petrolifera Galp, ma al momento non esiste una tabella di marcia specifica. Lo scrive il quotidiano “Economia Digital”, evidenziando come il presidente Florentino Perez voglia vendere la partecipazione in Zero-E “senza fretta” e al “giusto prezzo”.

Nell’effetto domino che questa operazione avrebbe per Acs, diversi analisti sottolineano che l’obiettivo principale dell’azienda di Acs è attualmente quello di aumentare la propria capacità nel segmento delle infrastrutture di trasporto “e ciò è già stato reso chiaro dall’ultimo tentativo di rilevare Atlantia e, nel contempo, di ottenere il controllo di Abertis”.

Per quanto riguarda l’immediato futuro, in occasione dell’ultima Assemblea generale degli azionisti, Perez ha sottolineato l’intenzione dell’azienda di reinvestire gran parte dei fondi ottenuti dalla vendita delle attività industriali alla società francese Vinci nello sviluppo degli asset in concessione attraverso Iridium, Abertis o la joint venture con Vinci.

