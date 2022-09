Fonti “Nova”: martedì Libano ed Egitto firmeranno un accordo sul gas

Finora l’intesa sembrava lontana perché, da un lato, la Banca mondiale dovrà garantire i finanziamenti necessari, e dall’altro bisognava evitare che le sanzioni statunitensi del Caesar Act contro le persone legate al presidente siriano Bashar al Assad non inficiassero sul transito del gas in Siria

Libano ed Egitto firmeranno martedì 21 giugno al Cairo l’accordo finale per il trasferimento di gas egiziano – attraverso Siria e Giordania – alle infrastrutture libanesi. Lo hanno riferito ad “Agenzia Nova” fonti vicine al ministero dell’Energia libanese. Finora l’intesa sembrava lontana perché, da un lato, la Banca mondiale dovrà garantire i finanziamenti necessari, e dall’altro bisognava evitare che le sanzioni statunitensi del Caesar Act contro le persone legate al presidente siriano Bashar al Assad non inficiassero sul transito del gas in Siria. I quattro Paesi coinvolti – Libano, Giordania, Siria ed Egitto – avrebbe concluso tutti gli accordi relativi al trasferimento del gas dal Cairo a Beirut, ma sarebbero in attesa dell’approvazione politica, ha spiegato una fonte a “Nova”. Il fascicolo del trasferimento del gas egiziano al Libano sarebbe strettamente legato al tema della demarcazione marittima tra Beirut e Tel Aviv, secondo le fonti, per le quali il Paese dei cedri potrebbe “cedere” alle richieste degli Stati Uniti, storico alleato di Israele.

Dopo mesi di stallo, infatti, e in seguito alla visita degli ultimi giorni del mediatore degli Stati Uniti, Amos Hochstein, proprio nel Paese dei cedri, i vertici libanesi hanno fatto trapelare l’esistenza di una posizione comune rispetto al dossier. L’accordo dovrebbe essere firmato all’indomani della visita al Cairo dell’erede al trono saudita, Mohammad bin Salman al Saud. Lo scorso maggio, l’ambasciatore dell’Egitto a Washington, Moataz Zahran, ha dichiarato che Il Cairo attendeva garanzie scritte dagli Stati Uniti per evitare qualsiasi sanzione rispetto al transito di gas dalla Siria. L’accordo richiede, infatti, il pagamento delle tasse di transito al governo di Assad, su cui sono in vigore le sanzioni statunitensi inserite nel provvedimento Caesar Act. L’arrivo di gas egiziano presso la centrale di Deir Ammar attraverso l’Arab gas pipeline consentirebbe di far avere al Libano elettricità corrente e sopperire all’attuale carenza nelle case dei libanesi.

La posizione del Libano sulla definizione della demarcazione con Israele è “forte” e “unitaria”. Lo ha dichiarato il vice presidente del parlamento del Libano, Elias Bou Saab, il 16 giugno, all’emittente locale “Lbci”, affermando che i colloqui hanno raggiunto una fase sensibile. Il mediatore degli Stati Unite Amos Hochstein “tornerà in Libano fra dieci giorni con una risposta”, ha aggiunto. Il vice presidente del parlamento ha ammesso come in passato ci sia stata “mancanza di coordinamento, ma adesso è diverso”. Inoltre, ha rassicurato i libanesi, dicendo che “nessun responsabile del governo rinuncerà ai propri diritti” e ha escluso un conflitto armato con Israele.

Secondo quanto riferito alcuni giorni fa da quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”, citando più fonti vicine agli ambienti libanesi, in Libano, filtra ottimismo dopo che sono stati definiti “positivi” i colloqui intrattenuti da Hochestein. “Esiste una significativa possibilità di raggiungere un accordo che porti a una ripresa dei negoziati indiretti presso il quartier generale della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) a Naqoura”, hanno detto al quotidiano le fonti informate sugli incontri di Hochstein. Secondo le fonti, Hochstein ha detto ai funzionari libanesi che la nave di Energean Power, che opera per lo Stato ebraico, recentemente entrata nel campo di Karish, si trova “a circa 2,5 miglia (poco più di 4 chilometri) dall’area contesa, aggiungendo che “la nave rimarrà in quest’area”.

Il 14 giugno, Hochstein ha espresso egli stesso un cauto ottimismo sui risultati della sua visita a Beirut, rivelando la volontà della parte libanese di proseguire i negoziati con lo Stato ebraico. In un’intervista ad “Al Hurra Channel”, Hochestein ha dichiarato: “Sono stato qui alcuni mesi fa (lo scorso febbraio) e in quel momento ho presentato alcuni suggerimenti su come dovrebbero essere condotti i negoziati. Oggi sono venuto ad ascoltare i funzionari del governo libanese, ad ascoltare i loro punti di vista e le loro idee su possibili vie da seguire e ho trovato più consenso sulle idee che costituiscono la base per continuare e portare avanti i negoziati”. Inoltre, il mediatore statunitense, ha sostenuto che “da quello che ho visto c’è tra i funzionari libanesi una preoccupazione comune, ovvero trovare una soluzione alla crisi economica del Libano, che può passare dalla fine del contenzioso con Israele e lo sfruttamento de giacimenti di gas”. Hochstein ha poi consigliato di non perdere di vista l’idea di compromesso e di pensare in modo costruttivo.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano libanese “L’ Oriente Le Jour”, il 14 giugno, il presidente libanese Michel Aoun “ha risposto verbalmente” alla proposta presentata lo scorso febbraio dal mediatore. Questa risposta, attesa da fine marzo e il cui contenuto non è stato svelato, è stata inviata questa mattina dal Capo dello Stato libanese all’inviato Usa. Hochstein a sua volta consegnerà la posizione libanese alle autorità israeliane nei prossimi giorni. Il capo di Stato avrebbe chiesto una “rapida risposta, visti gli attuali sviluppi” dopo la decisione del governo israeliano di inviare una nave di perforazione nel campo offshore di Karish, formalmente all’interno della zona economica esclusiva israeliana, che però non è riconosciuto dal Libano. “Il Libano rifiuta qualsiasi minaccia da parte di Israele che agisca in violazione delle leggi e delle risoluzioni internazionali”, ha detto lunedì (13 giugno) Aoun al coordinatore speciale dell’Onu per il Libano, Joanna Wronecka.

La disputa sul confine marittimo tra Israele e Libano va avanti da decenni. Una prima mediazione tra le parti, che non hanno rapporti diplomatici, risale al 2010 quando l’allora mediatore americano Frederick Hof portò i due Paesi formalmente in guerra a concordare una demarcazione dei confini, stabilendo la linea H (Hof line). Quest’ultimo delimita un’area contesa di 860 chilometri quadrati, attribuendo il 55 per cento di tale area al Libano contro il 45 per cento a Israele. Il governo libanese ha adottato nel 2011 la cosiddetta linea 23, che delimita il triangolo di superficie erodendo parte dell’acqua rivendicata da Israele e contenuta dalla linea H. In entrambi i casi, il campo di Karish ricade interamente nella zona economica esclusiva israeliana. Nel 2020 sono riprese anche le trattative per stabilire le rispettive zone di influenza alla luce dei ritrovamenti di giacimenti di gas nell’area. Durante questo round di negoziati, organizzati dall’Unifil a Naqoura, il Libano ha alzato la posta rivendicando un’area aggiuntiva di 1.430 chilometri quadrati. Ciò ha portato alla sospensione dei colloqui nel dicembre dello stesso anno poiché Israele ha respinto le affermazioni di Beirut. Il Libano deve ancora modificare il decreto numero 6433, un documento ufficiale rilasciato alle Nazioni Unite nel 2011 che elenca le coordinate della linea 23 come confine marittimo meridionale del paese, rendendo infondate le affermazioni fatte sul campo di Karish.

