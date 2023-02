Fonti “Nova”: il premier israeliano Netanyahu potrebbe essere a Roma il 9 marzo

Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, dovrebbe recarsi a Roma il prossimo 9 marzo. E’ quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti israeliane, secondo cui il capo dell’esecutivo israeliano dovrebbe incontrare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Si tratterebbe della terza visita all’estero capo del partito Likud da quando ha riassunto la guida dell’esecutivo lo scorso dicembre, dopo quelle in Giordania e Francia. L’ultima visita di Netanyahu in Italia risale al 2015, quando in forma privata si è recato a Expo Milano. Nelle prossime settimane, inoltre, è attesa la visita del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in Israele.

Le relazioni bilaterali tra Israele e Italia risalgono a 70 anni fa e da allora hanno registrato una costante crescita, sia in ambito politico che economico e culturale. La consistenza dei rapporti bilaterali si manifesta con una crescente presenza di aziende italiane in Israele, iniziative culturali di rilievo, una crescita dei flussi turistici, un crescente interscambio commerciale e frequenti visite a livello politico e istituzionale. Italia e Israele vantano anche una solida cooperazione scientifica e tecnologica. Queste eccezionali e profonde relazioni si basano sui tradizionali rapporti tra le comunità accademiche e scientifiche dei due Paesi e sono promosse e sostenute dai due governi con una serie di programmi e iniziative, definiti sulla base dell’Accordo bilaterale di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico del 2000, che consentono di essere molto visibili ed efficaci nella promozione del sistema scientifico e industriale italiano, in particolare nei settori hi-tech che sono in Israele estremamente dinamici grazie a un ecosistema di innovazione che è tra i più avanzati e finanziati al mondo.

L’energia potrebbe esser uno dei temi della visita di Netanyahu a Roma, considerando il tentativo dell’Europa di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento e le ipotesi, nel medio termine, di avvalersi del gas naturale israeliano – tramite gli impianti di liquefazione in Egitto o tramite il progetto del gasdotto Eastmed – per supplire parzialmente alla domanda. La guerra in Ucraina e le ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale saranno tra gli altri temi dei colloqui, oltre al tema dell’antisemitismo. A tal proposito, nel gennaio 2020 il Consiglio dei ministri italiano ha adottato ufficialmente la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra).

Nei primi undici mesi del 2022, le esportazioni dell’Italia verso Israele hanno registrato un valore di 3,20 miliardi di euro (+ 15,7 per cento rispetto al periodo di riferimento del 2021), mentre le importazioni di prodotti israeliani hanno raggiunto 1,18 miliardi di euro (esclusi i diamanti), segnando un incremento del 42,2 per cento rispetto al 2021, con un saldo a favore dell’Italia di 2,02 miliardi nella bilancia commerciale, secondo i dati dell’Ufficio centrale di statistica di Israele. Secondo le statistiche relative al 2022 dell’Osservatorio economico della Farnesina, l’Italia è il 14esimo mercato di destinazione dell’export di Israele, con una quota di mercato del 2,1 per cento, e il quinto fornitore di Israele (quota di mercato del 3,4 per cento). Relativamente al periodo gennaio-novembre 2022, Israele è il 36esimo mercato di destinazione dell’export dell’Italia (quota di mercato dello 0,6 per cento), mentre Israele è il 56esimo fornitore dell’Italia (quota di mercato 0,2 per cento).

