Folgiero (Fincantieri) a Nova: “Siamo in prima fila nello sviluppo dell’eolico offshore”

L’ad spiega come non ci sia solo da costruire l’infrastruttura e servirla ma anche “gli oggetti su cui posano queste turbine”, facendo riferimento non solo alle “piattaforme in acque basse” ma soprattutto a quello che definisce “il macrotrend del futuro”

L’eolico offshore è una fetta di mercato che “crescerà a doppia o tripla cifra” nel prossimo futuro e Fincantieri è già in prima fila in questo settore. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, in corso oggi a Napoli. “L’Unione europea ha definito dei target molto importanti per le rinnovabili, l’eolico in particolare e soprattutto quello offshore è la parte dove c’è una riserva di valore e tanto da fare. A livello europeo si stima che entro il 2030 bisogna fare circa 60 gigawatt di eolico offshore, e al 2050 arrivare a circa 300 gigawatt. È un’economia gigantesca che ha bisogno di tutto: navi per costruire questi parchi, oltre a finanze. Si stimano miliardi da investire in questa nuova onda delle rinnovabili a mare. Molti di questi fondi andranno alla costruzione dell’infrastruttura ma anche dell’economia”, ha detto Folgiero che parla dell’attività di Vard, società del gruppo Fincantieri, che “ha competenze specifiche che servono ad accompagnare la costruzione e il servizio di queste infrastrutture”. “Facciamo navi che servono a costruire in acque profonde e navi che servono a esercire queste infrastrutture in acque profonde e poi costruiamo le navi posacavi: stiamo parlando di ‘un’infrastruttura accesa’ che si attiva attraverso questi cavi”, ha spiegato l’Ad di Fincantieri.

Nelle ultime settimane Fincantieri ha annunciato quella che Folgiero definisce “una sequenza ‘rossiniana di acquisizioni’” in questo settore di mercato: “Prima di Natale abbiamo annunciato una seconda posacavi per Prysmian (leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni), poi abbiamo annunciato una seconda posacavi e tre annunci Sov (utilizzate per il trasporto di tecnici addetti alla manutenzione e al monitoraggio del funzionamento delle turbine eoliche), navi da 80-85 metri che servono a costruire”, ha affermato l’Ad. “Fincantieri è in prima fila con competenze distintive molto forti, che abbiamo inserito nel nostro piano: Vard realizza circa 700 milioni di ricavi sul monte complessivo di Fincantieri che quest’anno sono più di 7,5 miliardi. Contiamo di raddoppiare Vard. Questa era la visione dell’estate scorsa e devo dire che l’autunno e la primavera 2023 ci stanno dando ragione”, ha aggiunto Folgiero.

L’amministratore delegato, inoltre, spiega come non ci sia solo da costruire l’infrastruttura e servirla ma anche “gli oggetti su cui posano queste turbine”, facendo riferimento non solo alle “piattaforme in acque basse” ma soprattutto a quello che Folgiero definisce “il macrotrend del futuro”. “In futuro si andrà in acque profonde dove ci sono i corridoi del vento, lontano dalle coste e questo abbassa tutti gli impatti tipici, gli effetti nimbi di queste infrastrutture. Il Mediterraneo è un teatro fondamentale di quest’espansione energetica e il corridoio del vento è molto chiaro, si chiama Maestrale, e l’Italia avrà un ruolo fondamentale”, ha detto l’Ad di Fincantieri. Gli oggetti in questione “si chiamano floaters, dei grandi triangoli di acciaio marino ancorati sui fondali. Nascerà, quindi, una nautica dell’acciaio per costruire questi oggetti e siccome andranno messi in opera non saranno realizzati in Corea o in Cina, ma assemblati il più vicino possibile”.

Un altro tema, ha spiegato Folgiero, è la tipologia di acciaio che si utilizzerà: “Se questi oggetti saranno realizzati con acciaio da carbone non ci sarà una grande decarbonizzazione, quindi questo nuovo mondo chiamerà una domanda di acciaio verde europeo. Fincantieri è la nautica dell’acciaio a livello italiano, europeo e mondiale” e “sta guardando dentro questo nuovo mondo perché questi oggetti non devono solo galleggiare ma tenere qualunque mare e con turbine in funzione”. “C’è tanto ingegno italiano, c’è tanto acciaio che deve essere verde e c’è tanta capacità di costruire acciaio. Possiamo immaginare che si possa costruire, quindi, un’altra Fincantieri con un baricentro nel Centro Sud”, ha detto l’amministratore delegato, spiegando che negli Stati Uniti, così come in Cina, la corsa all’eolico offshore sia già partita. “Quando gli Usa parlano di Inflation reduction act (Ira), affermano che ci sono settori come la transizione energetica che dovranno essere ‘by America’ e questo trend lo stiamo già testando: noi come Fincantieri negli Usa siamo fra i pochi – fra i non statunitensi – che accedono al procurement Usa” e “a dicembre abbiamo annunciato una nave che servirà a costruire parchi eolici offshore negli Usa, costruita per loro nei nostri cantieri statunitensi”.

