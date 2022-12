Firmato un protocollo d’intesa fra Toscana e Campania per il recupero dei beni confiscati alle mafie

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere la cultura della legalità e per la restituzione alla collettività dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Toscana e Campania hanno firmato oggi un protocollo d’intesa fondamentale per la gestione e il recupero dei beni confiscati alle mafie: le due Regioni sono unite per la legalità la e modernizzazione di tutto il Paese. Lo afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha firmato l’accordo con il presidente della Campania Vincenzo De Luca. L’intesa, di quattro anni, ha l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e per la restituzione alla collettività dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram