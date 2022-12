Firmati i protocolli d’intesa con sei Regioni sui Progetti bandiera del Pnrr

Entra nel vivo la collaborazione fra governo centrale ed enti locali per la messa a terra dei progetti contenuti nel Pnrr e finanziati con 230 miliardi stanziati dall’Europa. Questa mattina a palazzo Chigi, sono stati siglati i primi sei protocolli d’intesa, con altrettante Regioni, sui progetti definiti “bandiera” del Pnrr. Per l’occasione, nella sala verde di Palazzo Chigi, sono intervenuti anche i presidenti delle sei regioni coinvolte: Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, Massimiliano Fedriga della Regione Friuli Venezia Giulia, Michele Emiliano della Regione Puglia, Alberto Cirio della Regione Piemonte, Vito Bardi della Regione Basilicata e Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria. Un appuntamento sentito, come rimarcato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, poco prima di siglare i protocolli: “Gli accordi di oggi sono un passaggio importante nell’attuazione del Pnrr” e la decisione di siglarli proprio nella sede del governo “è un segno dell’importanza che l’esecutivo dà alle Regioni e agli altri enti territoriali nell’attuazione del Piano”. Infatti, le Regioni sono “protagoniste del Pnrr, e il governo vuole sostenervi” anche perché, ha chiosato il presidente, se finisce il colloquio fra istituzioni “si perde tempo” nella realizzazione dei progetti.

“Oggi sanciamo il protagonismo delle Regioni nella costruzione del Pnrr” perché “la messa terra di questi 230 miliardi passa da un rapporto di leale collaborazione”, ha voluto chiarire il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, presentando i progetti collegati ai protocolli siglati oggi. Due i temi principali: Hydrogen Valley, o distretti dell’idrogeno, e medicina predittiva sviluppata in centri all’avanguardia, con strumenti altamente innovativi. In particolare, la Regione Liguria ha siglato un protocollo per la realizzazione del primo “Centro di Medicina Computazionale e Tecnologica”, nel territorio genovese degli Erzelli. Il progetto – che si inserisce nelle Missioni 4, “Istruzione e ricerca”, e 6, “Salute”, del Pnrr – è finalizzato al trasferimento dei risultati della ricerca generati dall’impiego del calcolo computazionale ai modelli biologici ed ai programmi di gestione delle tecnologie robotiche d’impiego biomedico. Il progetto “coglie lo spirito del Pnrr: non solamente infrastrutture materiali, come porti e ferrovie, ma anche infrastrutture per la ricerca e per la competitività del Paese”, ha commentato il presidente Toti dopo la firma. Dal canto suo il ministro della Salute, Roberto Speranza ha parlato di un progetto di “particolare importanza” che rientra “in una stagione nuova di investimenti nel comprato sanitario”.

Il secondo protocollo siglato oggi, relativo alle Hydrogen valleys, coinvolge invece Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata, Puglia e si inserisce nelle Missioni 1, “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”; e Missione 2, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, del Pnrr. Le cinque regioni coinvolte, infatti, hanno manifestato la volontà di eleggere a “Progetto bandiera” la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, con questi progetti, l’Italia si mette “in linea con i migliori Paesi europei, in un settore che è strategico per il futuro”, quello dell’idrogeno verde. Soddisfazione anche da parte dei presidenti di Regione, a cominciare da Alberto Cirio: “La nostra Regione ha le carte in regola per degli investimenti che per noi vogliono dire recuperare aree dismesse ma soprattutto nuova occupazione”, ha scandito lasciando palazzo Chigi. Nel corso della giornata, c’è stato spazio anche per trattare l’argomento riguardante l’ex Ilva, con il presidente Draghi che ha risposto ad una sollecitazione del presidente Emiliano: “La locazione degli investimenti” del Pnrr “vicino Taranto è fondamentale perché il governo intende riportare l’Ilva a quello che era quando era competitività. È la più grande acciaieria d’Europa e dunque non possiamo permetterci che non produca ai livelli che può raggiungere”.

