Finlandia: temi economici decisivi per la vittoria elettorale del Partito di coalizione nazionale

L’economia ha avuto un ruolo determinante nelle elezioni parlamentari in Finlandia: nonostante la crescita rispetto alla tornata precedente, i Socialdemocratici (Sdp) guidati dalla premier Sanna Marin sono stati superati dal Partito di coalizione nazionale (Kok) e dal Partito dei finlandesi (Sp, anche conosciuto come Veri finlandesi), in una campagna contrassegnata dalla discussione sulle finanze pubbliche più che da altri temi. Il notevole incremento del debito nazionale, salito in meno di quattro anni dal 65 al 71 per cento in rapporto al prodotto interno lordo, ha comportato accuse contro Marin e il suo esecutivo per la politica di spese avviata nel periodo della pandemia di Covid-19 e proseguita a fronte delle difficoltà economiche create dalla guerra in Ucraina. Il leader di Kok, Petteri Orpo, ha evidenziato la necessità di un ritorno a politiche di austerità, trovando apparentemente il sostegno degli elettori. Il Partito di coalizione nazionale ha ottenuto il 20,8 per cento delle preferenze, seguito da Sp al 20,1 per cento e da Sdp al 19,9.

Tre formazioni praticamente appaiate, dunque, ma la premier uscente ha ammesso la sconfitta e dunque spetterà a Orpo avviare i negoziati per la formazione del nuovo governo. L’intesa tra i liberal-conservatori di Kok e il Partito dei finlandesi, formazione populista di destra, sembrerebbe l’esito più ovvio, ma alla conta dei seggi nell’Eduskunta, il Parlamento di Helsinki, mancherebbero almeno sette deputati per arrivare alla maggioranza di 101. L’alleanza tra Kok e Sp si fermerebbe infatti a 94, rendendo necessario il sostegno di una terza forza, che non sembra sarà il Partito di centro (Kesk), che tramite la leader Annika Saarikko, ha annunciato l’intenzione di sedersi all’opposizione. Questa scelta complica in partenza i piani di Orpo, con molta probabilità costretto ad allargare il campo e ragionare su una “grande coalizione” con i Socialdemocratici. La distanza sui dossier economici tra Kok e Sdp non è del resto molto maggiore di quella potenzialmente esistente tra il Partito di coalizione nazionale e il Partito dei finlandesi sui temi legati all’Unione europea.

Un’eventuale maggioranza costituita da Kok, Sdp, Verdi (scesi al 7 per cento) permetterebbe già di avere 104 scranni in Parlamento, a cui potrebbero aggiungersi quelli di altre formazioni minori. Le trattative delle prossime settimane chiariranno le intenzioni di Orpo e le possibili alternative a una coalizione di larghe intese con i Socialdemocratici. L’esito delle urne di domenica ha intanto confermato una delle tendenze della politica finlandese da oltre un decennio, quella che vede la difficoltà per il primo ministro uscente di mantenere l’incarico, nonostante l’elevato tasso di gradimento per Marin tra i cittadini e il buon risultato del Sdp.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram