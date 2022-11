Finlandia, rapporto Commissione Difesa: adesione Nato è la soluzione migliore per la sicurezza nazionale

L’adesione alla Nato è la migliore opzione per la sicurezza della Finlandia. Questo quanto comunicato dalla Commissione per la Difesa del Parlamento di Helsinki, nel supplemento al rapporto sulla politica estera e di sicurezza, pubblicato oggi. Secondo il comitato, l’ingresso della Finlandia nella Nato creerebbe una barriera dall’influenza militare russa. L’adesione garantirebbe anche il rafforzamento delle capacità di difesa nazionale di Helsinki in caso di crisi, grazie alle significative capacità militari dell’Alleanza, e migliorerebbe significativamente la sicurezza dell’approvvigionamento militare della Finlandia.

