Finardi (Mandarin Oriental): “Pasqua al 50% per gli hotel di Milano, numero in linea con il 2019”

La Pasqua a Milano è andata in maniera discreta per gli alberghi, con un’occupazione attorno al 50 per cento in linea con i dati del 2019, visto che storicamente non è mai stato un momento di particolare successo per un mercato, quello milanese, composto per metà da turisti e per l’altra metà da viaggiatori business. A illustrarlo è stato Luca Finardi, general manager del Mandarin Oriental, lussuoso hotel a cinque stelle nel cuore del capoluogo lombardo. “Paradossalmente già al martedì dopo Pasqua eravamo quasi al completo perché è arrivato il mercato business oltre a quello leasure”, ha dichiarato Finardi.

Il general manager del Mandarin Oriental ha quindi raccontato come “con il Covid e con quello che succede a livello internazionale, il mercato è cambiato molto e abbiamo molti clienti europei, molti italiani. Il mercato italiano apprezza molto la città di Milano e in generale l’Italia, e devo dire che stanno tornando gli americani. Un ottimo momento storico per la città. Attendiamo i nostri amici mediorientali, che probabilmente dopo il Ramadan torneranno i primi giorni di maggio, dopo che abbiamo già registrato a marzo un’ottima presenza di mediorientali”. Riguardo ai russi, ha confermato Finardi, in questo momento non ne stanno arrivando, “ma è anche vero che non rappresentava un mercato così forte per la città di Milano e per la Lombardia”, ha ricordato. Quello che manca realmente a Milano a oggi, ha illustrato il general manager del Mandarin Oriental, “è il turismo orientale, tutta la parte Cina, Hong Kong, Giappone, che è una parte importante per l’Italia.

Non crediamo che possa rientrare prima di un altro anno, considerate le limitazioni di viaggio che ci sono tutt’ora. Però devo dire che siamo contenti e cautamente positivi e nonostante tutto confidiamo in una stagione estiva piuttosto positiva”. Diversa è la situazione sul lago di Como, dove l’altra sede del Mandarin Oriental ha registrato un’occupazione del 75 per cento con picchi anche più alti sul venerdì e sabato sera. “Quindi per le destinazioni prevalentemente leasure come il lago di Como e il lago Maggiore o il lago di Iseo, abbiam registrato con i vari colleghi delle occupazioni più alte rispetto a quelle di Milano che è una città d’arte, ma non solo”, ha concluso Finardi.

