Filippine: mercato finanziario sotto pressione in concomitanza con le elezioni presidenziali

Il mercato azionario delle Filippine è preda del nervosismo in concomitanza con le elezioni presidenziali di oggi, 9 maggio, che paiono dover culminare nella vittoria di Ferdinand Marcos Jr., figlio dell’omologo ex dittatore. Come scrive il quotidiano “Nikkei”, i mercati preferirebbero l’elezione della vicepresidente progressista Leni Robredo, che però i sondaggi danno in forte svantaggio. All’incertezza politica si sommano gli effetti dell’inflazione, che ad aprile è aumentata del 4,9 per cento ai massimi da dicembre 2018. L’indice di riferimento della borsa di Manila ha ceduto circa il 5 per cento dall’inizio del 2022, la peggiore prestazione tra quella dei principali indici azionari del Sud-est asiatico. Dall’inizio dell’anno il peso filippino ha perso il 3 per cento sul dollaro, più di qualunque altra valuta regionale.

Circa 67,5 milioni di cittadini delle Filippine sono chiamati alle urne oggi, 9 maggio, per eleggere un nuovo presidente al posto di Rodrigo Duterte, cui la Costituzione impedisce di ricandidarsi. A raccoglierne l’eredità è pronto Ferdinand Marcos Junior, detto “Bongbong”, figlio dell’ex dittatore Ferdinand Marcos: l’ultimo sondaggio di Pulse Asia Resarch, pubblicato lo scorso 2 maggio, gli attribuisce il 56 per cento delle preferenze, in netto vantaggio sulla principale avversaria, l’attuale vice presidente Leni Robredo, ferma al 23 per cento. Sembrano non avere chance l’ex pugile Manny Pacquiao e il sindaco di Manila Isko Moreno, rispettivamente al sette e al quattro per cento, mentre il senatore Panfilo Lacson è al due per cento. Le elezioni comporteranno anche il rinnovo di 18 mila cariche pubbliche nazionali e locali, ma è alla corsa alla presidenza che guardano con grande attenzione gli osservatori internazionali e le potenze interessate agli sviluppi nell’area, in particolare Stati Uniti e Cina la cui rivalità ha trovato nell’Indo-Pacifico il principale terreno di scontro.

Le Filippine si trovano infatti sul fronte di uno dei teatri più caldi del globo, quel Mar Cinese Meridionale di cui Pechino rivendica per sé il controllo quasi esclusivo. Manila è storicamente un partner di cruciale importanza per gli Stati Uniti nella regione, ma sotto la presidenza Duterte si è progressivamente avvicinata alla sfera d’influenza cinese. Il governo filippino ha rafforzato negli ultimi anni i rapporti politici ed economici con la Repubblica popolare e ha minacciato di troncare l’Accordo delle forze in visita (Vfa), che dal 1998 regola la cooperazione militare con gli Usa. Più di recente, Duterte ha provocato malumori anche all’interno dei vertici militari filippini per un atteggiamento considerato troppo passivo nei confronti della Cina, che nel marzo del 2021 inviava una “milizia marittima” di centinaia d’imbarcazioni verso l’atollo di Whitsun Reef, parte delle isole Spratly. Di queste ultime Pechino continua a rivendicare la sovranità, nonostante nel 2016 un tribunale di arbitrato de L’Aja abbia bocciato la posizione cinese in favore di quella filippina. Per sanare inevitabili spaccature all’interno del governo, Duterte si è visto quindi costretto a riequilibrare la propria politica estera, dando l’assenso lo scorso marzo all’organizzazione d’imponenti esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti.

Una vittoria di “Bongbong” Marcos alle elezioni del 9 maggio terrebbe le Filippine su un percorso di continuità in politica estera e verrebbe visto con grande favore dalla Cina. Marcos si presenta in “ticket” con Sarah Duterte, sindaca della città di Davao e figlia dell’attuale capo dello Stato, che da anni propone che Manila risolva i suoi problemi di giurisdizione marittima con la Cina su un piano bilaterale (senza, dunque, coinvolgere gli altri Paesi che pure si battono per i propri diritti nel Mar Cinese Meridionale, tra i quali il Vietnam, la Malesia e il Brunei). Il figlio dell’ex dittatore sembra però avere anche un rapporto privilegiato con l’ambasciatore cinese a Manila, Huang Xilian, che a ottobre ha definito “un grande onore” incontrare Marcos. “Insieme – ha affermato il diplomatico nell’occasione – stiamo costruendo un futuro più luminoso”. Con gli Usa “Bongbong” ha invece più d’un conto in sospeso: il dossier più spinoso riguarda i risarcimenti verso le vittime del regime del padre che Washington ha promosso attingendo ad asset congelati alla famiglia Marcos.

Gli Stati Uniti accoglierebbero con ben più favore una vittoria di Leni Robredo, che ha già sconfitto “Bongbong” Marcos nella corsa alla vice presidenza nel 2016 ma che ora appare troppo in ritardo rispetto al rivale. La 56enne, tra i politici filippini che più hanno contestato la guerra alla droga e le politiche pro-cinesi di Duterte, è l’unico candidato chiaramente collocabile nell’area dell’opposizione al presidente in carica. Ex procuratrice e madre di tre figlie, Robredo è vedova dell’ex segretario dell’Interno Jesse Robredo, che nell’anno 2000 vinse il riconoscimento per la governance Ramon Magsaysay Award, noto come il “Nobel asiatico”. Jesse perse la vita in un incidente aereo nel 2012, mentre serviva come segretario nel governo del presidente Benigno Aquino. L’anno successivo Robredo decise di scendere in politica e ottenne un seggio al Congresso, sostenendo politiche di assistenza alle classi meno abbienti e di contrasto alle diseguaglianze socioeconomiche che nel 2016 la aiutarono a conquistare la vicepresidenza come candidata del Partito liberale di centrosinistra.

Marcos Junior ha rifiutato confronti televisivi con Robredo e ha preso parte a un solo dibattito tra i candidati alla presidenza. Tra i due c’è un’aspra rivalità personale: Robredo è nota per la vicinanza al movimento “Potere al popolo”, che nel 1986 depose il padre di Marcos con la cosiddetta “rivoluzione del rosario”. “Bongbong” ha alle spalle una laurea all’Università di Oxford e una frammentaria carriera politica: dapprima come vicegovernatore e governatore provinciale, prima della rivoluzione che nel 1986 lo costrinse all’esilio coi suoi familiari; e poi da senatore tra il 2010 e il 2016, quando la sua carriera politica subì una nuova battuta d’arresto proprio a seguito della mancata elezione a vicepresidente. L’annuncio della candidatura di Marcos Jr alla presidenza ha innescato prevedibili polemiche e proteste da parte di manifestanti che hanno bruciato immagini di suo padre e dell’attuale presidente Duterte. I manifestanti hanno ricordato le violazioni dei diritti umani avvenute tra il 1972 e il 1981, quando Marcos impose la legge marziale nel Paese.

L’esito delle elezioni presidenziali nelle Filippine avrà anche importanti ripercussioni sul fronte energetico. Un’eventuale vittoria di “Bongbong” Marcos, infatti, potrebbe comportare la riattivazione di una centrale nucleare realizzata durante la presidenza del padre, e rimasta inattiva dopo la deposizione di quest’ultimo nel 1986. Il candidato alla presidenza delle Filippine ha dichiarato di voler includere il nucleare nel novero delle fonti energetiche nazionali, e ha lasciato aperta la possibilità di riesumare la centrale di Bataan, un progetto da 2,2 miliardi di dollari dismesso a causa di rischi legati alla sicurezza: la centrale sorge infatti a 80 chilometri da Manila, a soli 18 metri sul livello del mare e in una zona del Paese ad elevata attività geosismica, con diversi vulcani attivi. “Dobbiamo davvero guardare all’energia nucleare”, ha dichiarato Marcos Jr. già lo scorso marzo, aggiungendo che le Filippine necessitano almeno di una centrale nucleare per far fronte al costo sempre più oneroso dell’energia. Il candidato alla presidenza, che si professa anche sostenitore di fonti rinnovabili quali eolico e geotermico, ha sollecitato a riconsiderare una offerta della Corea del Sud per riabilitare la centrale di Bataan. Uno studio di esperti sudcoreani e russi presentato al Senato delle Filippine nel 2020 sostiene che la centrale da 620 megawatt possa essere riattivata; ammodernare l’impianto potrebbe richiedere però quattro anni e un miliardo di dollari.

