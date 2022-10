Filippine: Ferdinand Marcos si è insediato alla presidenza

Il presidente eletto delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha prestato giuramento oggi, rilevando la presidenza da Rodrigo Duterte e dando formalmente inizio al suo singolo mandato di sei anni come capo dello Stato. Prima del passaggio di consegne, Duterte ha ricevuto Marcos Jr presso il palazzo residenziale di Malacanang. Marcos, oggi 64enne, ha vinto a larga maggioranza le elezioni del mese scorso, che hanno segnato il ritorno della sua famiglia al centro della politica nazionale dopo la deposizione del padre nel 1986. La cerimonia di insediamento si è svolta presso il Museo nazionale di Manila: presenti centinaia di dignitari e giornalisti, e più di 15mila tra agenti di polizia e militari a garantire la sicurezza.

La delegazione degli Stati Uniti all’evento è guidata dal Secondo gentleman Douglas Emhoff, marito della vicepresidente Usa Kamala Harris. La delegazione include anche il deputato democratico Bobby Scott. Durante la campagna elettorale e dopo le elezioni presidenziali, Marcos ha dichiarato di voler edificare relazioni migliori con gli Stati Uniti, mantenendo però il buon rapporto con la Cina perseguito dal presidente uscente Rodrigo Duterte. Alla cerimonia di insediamento ha preso parte anche il vicepresidente della Repubblica popolare cinese, Wang Qishan. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha dichiarato che “la partecipazione dimostra l’importanza che la Cina attribuisce alle relazioni con le Filippine, e contribuirà ad ampliarne le prospettive di sviluppo”. I due Paesi hanno instaurato relazioni diplomatiche il 9 giugno 1975, aggiornandole in un partenariato di cooperazione strategica globale nel 2018.

Sara Duterte-Carpio, figlia del presidente uscente delle Filippine Rodrigo Duterte, ha assunto la carica di 15ma vicepresidente del Paese domenica 19 giugno. In occasione del suo insediamento, Duterte ha rivolto al Paese un appello all’unità nazionale, dopo una campagna elettorale segnata da profonde divisioni. “I giorni a venire potrebbero essere pieni di sfide che richiederanno una maggiore unione nazionale”, ha dichiarato la vicepresidente presso la sua città natale di Davao, che ha amministrato come sindaca e dove ha prestato il giuramento istituzionale. La 44enne Duterte si è presentata alle elezioni presidenziali del 9 maggio come alleata di Ferdinand Marcos Jr.

Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha annunciato di voler assumere anche la guida del dipartimento dell’Agricoltura, per supervisionare personalmente il rilancio del settore e contrastare l’aumento dei prezzi e le carenze di forniture dei generi alimentari nel Paese. Marcos, che ha assunto oggi la carica di capo dello Stato, dovrà far fronte alle ricadute dei drastici aumenti dei prezzi globali delle materie prime. Il presidente eletto ha riferito ieri di essersi già confrontato coi ministri economici in pectore, che hanno paventato “una carenza e aumento dei prezzi del cibo nei prossimi trimestri a causa di fattori esterni” come il conflitto in Ucraina.

“Quanto all’agricoltura, il problema è grave al punto che ho deciso di prendere il portafoglio di segretario dell’Agricoltura, almeno per il momento”, ha spiegato Marcos, aggiungendo che intende guidare il dipartimento “almeno sino a quando lo avremo riorganizzato in modo tale da prepararlo per gli anni a venire”. Il presidente ha definito l’agricoltura una “priorità” nell’ambito della “trasformazione economica” del Paese: “Torneremo alle basi e ricostruiremo le catene del valore dell’agricoltura” per essere più reattivi alla situazione globale”, ha spiegato il presidente. Ad oggi l’agricoltura genera circa un decimo del prodotto interno lordo delle Filippine, ma impiega un quarto della forza lavoro nazionale.

