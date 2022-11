“Come tutti”, il 24 febbraio, giorno dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa, “ho avvertito un pesante senso di allarme, di tristezza, di indignazione”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Acerra in occasione delle celebrazioni per il 77esimo anniversario della Liberazione. “A questi sentimenti – ha aggiunto il capo dello Stato – si è subito affiancato il pensiero agli ucraini svegliati dalle bombe e dal rumore dei carri armati. E, pensando a loro, mi sono venute in mente – come alla senatrice Liliana Segre – le parole: ‘Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l’invasor’. Sappiamo tutti da dove sono tratte queste parole. Sono le prime di ‘Bella ciao'”.

Oggi, ha aggiunto il capo dello Stato, “in questa imprevedibile e drammatica stagione che attraversiamo in Europa, il valore della Resistenza – la resistenza all’aggressione, all’odio, alle stragi, alla barbarie contro i civili – supera i suoi stessi limiti temporali e geografici”. Avvertiamo, ha continuato Mattarella, l’esigenza di “fermare subito, con determinazione, questa deriva di guerra prima che possa ulteriormente disarticolare la convivenza internazionale, prima che possa tragicamente estendersi”. “Questo tornare indietro della storia rappresenta un pericolo non soltanto per l’Ucraina, ma per tutti gli europei, per l’intera comunità internazionale”, ha aggiunto.

Mattarella: “Desidero ricordare tutti i combattenti, tutte le vittime delle rappresaglie”

Onorando i tanti martiri di Acerra, ha affermato il presidente della Repubblica, desidero ricordare tutti i combattenti, tutte le vittime delle rappresaglie e gli uomini e le donne coraggiose che – in ogni parte d’Italia – perdettero la vita per opporsi alla barbarie scatenata dalla furia nazifascista”. “La storia della nostra libertà è stata scritta da loro, la nostra Costituzione democratica è nata dal loro sacrificio”, ha aggiunto.

Durante il suo intervento, il capo dello Stato ha anche ricordato che “accanto ai valorosi italiani protagonisti della Resistenza non può essere, ovviamente, mai dimenticato il ruolo decisivo dei soldati alleati, venuti da ogni parte del mondo, liberando l’Italia dal giogo del nazifascismo. Migliaia di loro hanno perso la vita e sono sepolti nei nostri territori. Esprimiamo a loro, a distanza di tanti anni, la nostra incancellabile riconoscenza”. “Erano soldati della coalizione contro il male assoluto, di cui l’Italia sotto la dittatura era stata tragicamente parte”, ha rimarcato il presidente della Repubblica.

L’8 settembre, ha continuato Mattarella, “produsse il vaglio, che spazzò via vent’anni di illusioni, di parole d’ordine vuote e consumate, di retorica bellicista”. “Documenti e narrazioni orali presentano una realtà che contrasta nettamente con l’immagine attendista”, durante la Resistenza, “che taluno ha superficialmente ritenuto di attribuire al Mezzogiorno: gruppi di giovani combattenti, persone armate di ogni età, difendevano il territorio dalle distruzioni dei guastatori, gli uomini dalle razzie, le donne dalle violenze”, ha aggiunto.

Il presidente della Repubblica ha ricordato come alla strage di Acerra del 1943 “seguì a un tentativo di ribellione e ci aiuta a comprendere maggiormente il ruolo che ebbero anche le popolazioni meridionali nella lotta di Liberazione”. Il capo dello Stato ha quindi aggiunto: “In Campania, soprattutto nel territorio a sud del Volturno, nelle grandi conurbazioni, da Napoli a Castellammare ad Acerra a Caserta a Capua, si verificò un alto numero di conflitti armati tra popolazione e soldati tedeschi”.

Giunto nella città campana, questa mattina il capo dello Stato ha deposto una corona di alloro ai piedi del monumento che ricorda le 88 vittime dell’eccidio compiuto dai soldati nazisti nei primi giorni dell’ottobre del 1943. Dopo questo momento, il presidente della Repubblica ha raggiunto il Castello dei Conti per la cerimonia con le autorità. Lungo il percorso, i tanti cittadini in strada gli hanno tributato decine di applausi. Alla cerimonia odierna partecipano anche i ministri degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e del Sud e della Coesione territoriale, Luigi Di Maio e Mara Carfagna, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ed il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri.

Prima di partire per raggiungere Acerra, Mattarella ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite ignoto, all’Altare della Patria, a Roma, in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione. Presenti il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato ed il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, insieme ai rappresentanti delle altre istituzioni militari, civili e religiose.

