Ferraris (Fs): “Investimenti per oltre 200 miliardi”

Appena rientrato dal road show organizzato alla stazione di Milano Centrale, dove ha incontrato una nutrita rappresentanza di giovani colleghe e colleghi per parlare del nuovo piano industriale 2022-2031 da 190 miliardi di investimenti e 40 mila assunzioni, l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, in una intervista al “Sole 24 Ore” – traccia le prossime sfide, a cominciare dall’attuazione dei 24 miliardi di progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, considerati “la priorità del momento”, e dall’ulteriore spinta sulla digitalizzazione e sulla connettività per assicurare copertura wi-fi sui treni, nelle stazioni e nelle strade che corrono vicino ai binari. “Tra i giovani c’è entusiasmo e voglia di esserci – spiega il top manager -. E penso che mai come oggi per un giovane entrare nel nostro gruppo sia sfidante”. La nuova strategia decennale avrà un impatto di circa il 2 per cento sul Pil (con un indotto occupazionale di oltre 200mila persone), prevede una profonda ridefinizione della governance e poggia su una nuova struttura organizzativa, con la creazione di quattro poli di business (Passeggeri, Infrastrutture, Logistica e Urbano). Un riassetto, spiega l’Ad del gruppo che, rispetto ai business più tradizionali delle Ferrovie, tiene conto di due nuove tendenze: “La prima, come conseguenza della pandemia, è che il comportamento del passeggero sta cambiando: con la quota di lavoro a distanza che va aumentando, diminuisce la componente business nei trasporti. Per recuperare questo segmento di clientela, in treno si dovranno realizzare condizioni per lo smart office e le videoconferenze”.

“La seconda tendenza – continua – è l’aumento, in modo importante, del traffico turistico che sta prendendo piede, come abbiamo scoperto anche dal successo dei treni storici, e che sarà oggetto di un’unità di business dedicata nel polo Passeggeri”. Il piano presentato prevede un ritmo di investimenti di 19 miliardi l’anno: “Nel 2021 abbiamo messo a terra uno sforzo di oltre 12 miliardi e chiuderemo il 2022 più o meno allo stesso livello. L’anno prossimo dovremo cominciare con il primo salto per mantenere la velocità di crociera di 18/19 miliardi. I 190 miliardi di investimenti includono infrastrutture, tecnologia, treni e altro, ma la componente che richiederà lo sforzo maggiore è quella delle infrastrutture. Considerando poi i piani di Anas e Rfi, con un orizzonte temporale proiettato oltre il 2031, gli investimenti superano ampiamente i 200 miliardi”. L’amministratore delegato osserva inoltre che “i provvedimenti di legge che sono stati emanati sono sicuramente un buon viatico, ma io credo che sia necessario cominciare ad avviare una qualche riflessione su come remunerare i progetti in modo da immaginare un meccanismo di copertura sul progetto a vita intera, che consenta a chi deve pianificare gli investimenti di avere visibilità e certezza sull’intero percorso. Il criterio che guida il mondo delle infrastrutture è la suddivisione in lotti, ma, se guardiamo alla declinazione concreta, questo tipo di meccanismo ha finito per produrre molto spesso ritardi e inefficienze”.

“E, invece, – aggiunge – un meccanismo come quello che ho appena descritto, darebbe certezza a chi lancia la gara, a chi vi partecipa e a chi intende investire sull’indotto”. Quanto alla realizzazione del polo, “che ha Rfi capogruppo con Anas, Italferr e Ferrovie del Sud-Est nella sua componente Infrastrutture, consente di aggregare le competenze ingegneristiche di progettazione, di sviluppo e di gestione delle infrastrutture ferroviarie e stradali. Anas e Rfi nel complesso gestiscono circa 50mila chilometri tra linee ferroviarie e strade, quasi 4mila gallerie a oltre 40mila tra ponti, sottovia e viadotti. Nel nuovo polo si potranno massimizzare le sinergie industriali. Per Rfi si prevedono no miliardi di euro di investimenti infrastrutturali complessivi, per Anas ulteriori 50 miliardi per lo sviluppo e la manutenzione della rete. Dall’integrazione delle due società arriva l’impulso al progetto ‘Smart road’ di digitalizzazione e connettività delle strade”, ha concluso Ferraris.

