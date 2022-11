Fernandez a Scholz: “Abbiamo una grande opportunità di cooperare sull’energia”

L’Argentina e la Germania hanno “una grande opportunità” di cooperare in materia di energia. Lo ha affermato il presidente Alberto Fernandez in una conferenza stampa tenuta oggi a Berlino al termine di un incontro con il cancelliere Olaf Scholz. “L’Argentina è una riserva delle principali materie prime di cui il mondo ha bisogno” e “ha molto da dare”, ha detto Fernandez. “Siamo grandi produttori di alimenti e siamo grandi produttori di energia, abbiamo la seconda riserva mondiale di gas non convenzionale e vogliamo che serva per approvvigionare il mondo in forma di gas liquefatto”, ha quindi aggiunto.

“Stiamo costruendo anche un grande impianto di idrogeno verde, sono tutte opportunità per portare energie ad altre latitudini e credo che la Germania, che ha una grande tradizione di investimenti in Argentina, può avere fiducia in noi”, ha concluso Fernandez.

Il cancelliere Scholz ha affermato da parte sua che la Germania “è disposta ad accompagnare le aziende tedesche presenti in Argentina per superare le difficoltà del momento”. Il cancelliere tedesco ha fatto riferimento in particolare al settore dell’energia e alla produzione di idrogeno verde, questioni che ha definito come “importanti”. “Ci siamo soffermati a lungo su questi punti e sono sicuro che avremo una buona cooperazione in futuro”, ha aggiunto Scholz.

Il cancelliere tedesco ha quindi celebrato il fatto che l’Argentina ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e si è impegnata a percorrere un sentiero di riordino macroeconomico e di profonde riforme “in un contesto economico che sappiamo è molto difficile”, ha concluso. Berlino, ha quindi sottolineato Scholz, ha apprezzato anche la presa di posizione argentina di condanna dell’invasione russa in Ucraina.

