Fedriga esulta per il risultato in Friuli Venezia Giulia: “Premiata la serietà di chi bada alla sostanza”

Il presidente Massimiliano Fedriga, con il suo 64,2 per cento (risultato mai raggiunto da un candidato governatore in Friuli-Venezia Giulia) si candida ad emulare il suo collega veneto. Fedriga al “Corriere della Sera” ha spiegato che quel che è emerso dal voto è che c’è “una Regione che è stata ben governata. Sono contento per questo risultato che, per le sue dimensioni, mi carica di ancora maggiori responsabilità”.

Non si aspettava questo risultato. Ma la sua vittoria era scontata: “Vero, ma non con questi numeri. Avevo percepito il clima positivo, ma non pensavo di andare oltre il 56-57 per cento. È stato riconosciuto l’impegno di 5 anni di lavoro”. “Probabilmente – aggiunge – la serietà di governo. Lo stile di chi bada alla sostanza dei problemi, che non fa dichiarazioni roboanti”. Forse ha giovato essere stato in prima linea a gestire l’emergenza Covid: “Penso che i cittadini abbiano percepito le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare ma anche la serietà con cui le abbiamo gestite. Io ho sempre detto che quando dovevo prendere una decisione non guardavo se mi avrebbe fatto guadagnare o perdere voti. I cittadini lo hanno capito”.

Eppure, proprio a Trieste ci sono state le manifestazioni più rumorose dei no vax: “Mah, un conto è la protesta, magari fatta da molta gente arrivata da fuori, altro è affrontare e risolvere i problemi. Qui serve responsabilità, noi l’abbiamo dimostrata”. La Lega va meglio: “Anzitutto, la proposta di governo dei territori, come si è visto anche in Lombardia e Lazio, è stata apprezzata dagli elettori. E poi l’apporto di Salvini come ministro delle Infrastrutture è stato premiante. A Roma Matteo sta lavorando molto bene”. Sembrano confermarlo i risultati in Lombardia e Friuli Venezia Giulia: “È sbalorditivo come in pochi mesi si sia riusciti ad invertire una tendenza negativa. Di solito per cambiare un trend servono anni”, ha concluso Fedriga.

