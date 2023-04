Federpetroli a Piombino per verifica l’impatto del rigassificatore

Il presidente di FederPetroli Itali, Michele Marsigli, si è recato ieri a Piombino per la verifica e la valutazione dei diversi aspetti ambientali e visivi che stanno interessando la città di Piombino come hub energetico del gas per lo stazionamento della nave rigassificatore Fsru della Snam – Golar Tundra. Lo riferisce la Federazione in una nota, spiegando che la visita si è svolta nelle prime ore del pomeriggio e le zone ispezionate sono state quelle dei diversi moli che interessano il Portovecchio, la zona alta e di livello acciaierie località Tolla e l’area Ischia di Crociano, questa ultima di stretta competenza del sito di rigassificazione ed immissione in rete del gas. Nonostante il proseguo dei lavori per l’attività prossima di rigassificazione da parte di Snam – prosegue la nota –, notevoli sono ancora le contestazioni e la mancanza di informazione che lamenta il territorio per le attività future.

La compagine industriale e diversi contesti rappresentanti l’opinione pubblica – conclude la nota – restano in attesa della decisione del Tar del Lazio del prossimo 5 Luglio e della collocazione finale della nave rigassificatore dopo i primi anni di attività.

