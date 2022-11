Federlazio: nel 2021 ripresa per il 47 per cento delle Pmi

In Italia anche l’occupazione è in ripresa e secondo dati Istat a marzo 2022 si sono registrati oltre 800 mila occupati in più rispetto allo scorso anno

Nel 2021 il 47 per cento delle piccole e medie imprese del Lazio ha registrato un incremento del fatturato e il 26 per cento una riduzione dei propri ricavi. È quanto emerso dall’indagine di Federlazio “Le conseguenze del Covid sulle Pmi”, presentato questa mattina alla sede della Camera di commercio di Roma. Un dato positivo, spiegano da Federlazio, che permette di recuperare buona parte del terreno perduto nel periodo più acuto della pandemia. Cresciuti in particolare i ricavi sul mercato privato nazionale (+22 per cento) e su quello internazionale (+12 per cento), in equilibrio e stabile il mercato delle commesse pubbliche. Positivi i dati sull’occupazione, con un saldo di opinioni del +6,4 per cento, incremento che peròsi è registrato prevalentemente tra le imprese di maggiore dimensione. Le difficoltà maggiori si evincono nel reperimento della manodopera, registrate dal 35 per cento degli imprenditori intervistati, e nel ricorso delle imprese alla cassa integrazione. A fine 2021, infatti – come si evince dai dati dell’indagine – soltanto il 3 per cento delle aziende aveva addetti in Cig, contro un 80 per cento che aveva fatto ricorso a tale strumento nel 2020. Per quanto riguarda il lavoro agile a fine 2021 le imprese con addetti che operavano da remoto erano il 15 per cento, mentre durante la serrata della primavera del 2020 erano state il 58 per cento.

I dati dell’indagine si inseriscono in un contesto nazionale di ripresa economica che ha visto il Pil crescere del 6,5 per cento e tutti i principali indicatori recuperare e, in parte, superare i livelli del periodo pre-pandemico. Positiva nel 2021 la produzione industriale, con un indice al +12,2 per cento rispetto a quello del 2020 e allineato al 2019. Fatturato cresciuto per le imprese italiane lungo tutto l’arco del 2021, con un livello superiore al 20,9 per cento nel febbraio del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Cresciuto anche l’export italiano, che registra un +18,2 per cento anche se va segnalato – secondo Federlazio – che nel secondo semestre del 2021, a causa dell’incremento dei costi dell’energia e delle materie prime sui mercati internazionali, il saldo della bilancia commerciale è progressivamente peggiorato, con un indice a dicembre in diminuzione dell’84 per cento su base annua.

In Italia anche l’occupazione è in ripresa e secondo dati Istat a marzo 2022 si sono registrati oltre 800 mila occupati in più rispetto allo scorso anno. A livello nazionale sono diminuite le ore complessive di Cassa integrazione, con un meno 39,5 nel 2021 rispetto al 2020. A livello regionale, infine, Federlazio rende noto che nel territorio regionale il saldo tra le imprese nate e cessate nel 2021 è di +2,2 per cento, con un +2,4 per cento nella provincia di Roma. Nella regione le esportazioni sono in ripresa con un +11,5 per cento rispetto al 2020 e con l’occupazione su base annua in crescita di 21 mila unità. Il tasso di occupazione ha raggiunto il 61,4 per cento a fine 2021, contro il 59,9 per cento del quarto trimestre del 2020. Anche a livello regionale Federlazio ha registrato una diminuzione nell’erogazione della Cassa integrazione guadagni, diminuita del 7 per cento.

“Lo studio presentato oggi da Federlazio ci indica un quadro di difficoltà economica ma anche di grande capacità di resistenza e combattimento del sistema delle imprese della nostra Regione – ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. -. Non mancano di certo i problemi però: avevamo pensato di mettere dietro le nostre spalle la fase della pandemia ma è nata la fase della guerra, che ha caratteristiche completamente diverse da quelle del Covid e che pone alle imprese sfide diverse. Per le imprese il tema ora non è più quello della digitalizzazione ma è ristrutturarsi in ambito ambientale e della compatibilità energetica. Questo – ha concluso – dà anche delle responsabilità alle istituzioni pubbliche che devono sempre accompagnare ed essere a fianco delle imprese nei momenti di grande cambiamento”.

“Riflettiamo sulla mancanza di investimenti da parte del 41 per cento delle imprese nel corso del 2021 – ha detto nel corso della presentazione dell’indagine di Federlazio, Raffaello Bronzini della divisione analisi e ricerca economica della Banca d’Italia – L’incertezza, infatti, pesa sugli investimenti e oggi solo il 19 per cento delle imprese italiane è disposta a farlo. Nel biennio 2018/2020 sono state fatte più innovazioni originali da parte delle imprese però – ha proseguito – a riprova che la crisi può anche essere un momento per ripensare a prodotti e processi”. Nel 2021 “tutti noi abbiamo sofferto terribilmente ma alla fine ce la siamo passata meglio di quanto si potesse pensare”, ha spiegato il presidente Federlazio, Silvio Rossignoli. “Abbiamo fatto investimenti pensando al futuro e ci siamo dati da fare con resilienza e adattandosi al mercato, informatizzandoci. Un’indagine post guerra ci dice che tra il 10 e il 15 per cento dei nostri intervistati non sono però oggi ottimisti, soprattutto chi opera nei mercati internazionali. Il costo dell’energia è il tema prioritario, dobbiamo accelerare su digitalizzazione e transizione. Nel breve periodo ci aspettiamo una pubblica amministrazione agile – ha concluso Rossignoli – che dia qualche contributo all’innovazione”.

Alla presentazione sono intervenuti anche l’assessora alle Attività produttive di Roma, Monica Lucarelli, e l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo Orneli. “La pandemia e la guerra hanno trovato l’economia italiana non in una situazione di forza, – ha detto Lucarelli -. È necessario creare tessuto capace di far crescere imprese e attrarre investimenti da Italia e dall’estero a Roma. Lavoriamo su attrezzatura per digitalizzazione, altrimenti non si può parlare di futuri impegni per la città”. Accompagnare il sistema produttivo nella fase di ripartenza è la priorità, ha sottolineato invece Orneli, anche delle piccole imprese che devono poter essere competitive e in grado di competere e affrontare transizione digitale ed economica. “Abbiamo messo in campo 600 milioni di euro in ristori e aiuti alle imprese durante la pandemia – ha concluso – e dall’inizio di quest’anno abbiamo programmato investimenti per 100 milioni. Ora è necessario ricostruire la fiducia”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram