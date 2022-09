Fd’l primo partito in Veneto con il 30 per cento, la Lega scende sotto il 15 per cento

Per il Veneto una delle notizie piĂą sorprendenti di queste ore relative alla tornata elettorale è il fatto che la Lega non è piĂą il primo partito della regione. In Veneto “la Lega non raggiunge la soglia del 15 per cento, mentre Fd’I è sopra il 30 per cento. Quanto a Forza Italia, con il 7 per cento delle preferenze ha conseguito un risultato del tutto inatteso, le previsioni facevano immaginare un risultato intorno al 4 per cento”, ha dichiarato Paolo Feltrin, coordinatore dell’Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram