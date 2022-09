“Faz”: Draghi sa fare economia di guerra

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, “sa fare economia di guerra”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando la risposta dell’Italia alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. Le autorità italiane hanno, infatti, confiscato beni per miliardi di euro agli oligarchi russi “vicini al Cremlino”. Per liberare l’Italia dalla dipendenza dalle forniture russe di petrolio e gas, Draghi ha concluso nelle ultime settimane nuovi per l’approvvigionamento di idrocarburi con Qatar, Algeria, Azerbaigian e Congo-Brazzaville. Soprattutto, il capo del governo ha reagito alla “esplosione” dei prezzi dell’elettricità e dei carburanti con un “coraggioso” intervento statale. Il 23 marzo, quattro settimane dopo l’inizio della guerra in Ucraina, in Italia è entrata in vigore una riduzione temporanea del prezzo del carburante. La misura, inizialmente limitata a un mese, è stata poi prorogata fino a luglio. A differenza dell’analogo provvedimento attuato in Germania all’inizio di giugno, il taglio delle accise sui carburanti di 25 centesimi in Italia ha avuto un “effetto immediato”, ed è “più o meno sostenibile”. I prezzi alle stazioni di rifornimento, che alla metà marzo erano saliti fino a 2,3 euro al litro, sono scesi durante “in una notte” a circa 1,8 euro. Quanti visitano l’Italia in auto o in camper vivono, dunque, “un’esperienza storica: per la prima volta a memoria d’uomo”, benzina e diesel costano meno in questo Paese che in Germania o Austria. Per giustificare il provvedimento, Draghi ha affermato che il governo deve tutelare il “potere d’acquisto delle famiglie”, soprattutto quelle a basso reddito. Perché sono le persone socialmente deboli che devono soffrire particolarmente degli alti prezzi dell’energia e dei carburanti. In questo modo, “l’uomo degli affari”, che dal 1991 al 2001 come direttore generale del ministero del Tesoro ha promosso la privatizzazione delle principali industrie italiane e ha poi gestito le attività in Europa della banca statunitense Goldman Sachs, è emerso come “l’uomo del popolo”.

Oltre alla riduzione delle accise sul carburante, il governo ha deciso all’inizio di maggio, per 28 milioni di italiani il cui reddito annuo è inferiore a 35 mila euro, un risarcimento una tantum di 200 euro per l’aumento dei prezzi di luce e gas, nonché agevolazioni fiscali per le aziende con fabbisogno energetico particolarmente elevato. Tutto ciò viene finanziato con un “prelievo di solidarietà una tantum” annuo del 25 pe cento sulle compagnie del petrolio e del gas e sui produttori di energia elettrica. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il termine “non nasconde altro che una tassa sugi extraprofitti” delle imprese che hanno particolarmente beneficiato della crisi delle materie prime e dell’energia, e quindi della guerra della guerra della Russia contro l’Ucraina. Alla fine di giugno, società come Eni, Enel, Edison, Hera, Acea, Iren, Sorgenia, Shell e Api dovrebbero versare la prima rata dell’imposta sugli utili in eccesso. Il governo prevede entrate aggiuntive per 4,3 miliardi di euro. La seconda rata dovrebbe riversare altri 6,5 miliardi di euro nelle casse dello Stato il 30 novembre. Per calcolare l’extraprofitto si confrontano le vendite da ottobre 2021 ad aprile 2022 sulla base dell’esercizio precedente. Se in questi sette mesi i proventi sono aumentati di oltre il dieci per cento e di più di cinque milioni di euro in termini assoluti, l’azienda deve versare la tassa sugli extraprofitti. Tale imposta dovrebbe valere per circa 400 delle quasi 11 mila imprese del settore dell’energia attive in Italia. I principali esponenti del settore, Eni ed Enel, non hanno protestato perché lo Stato ha una partecipazione di rispettivamente il 30 e 26 per cento nei due gruppi. Allo stesso tempo, “il brontolio” delle associazioni dell’industria petrolifera ed elettrica contro la tassa sugli utili in eccesso si è fermato presto. Nel maggioranza e nell’opposizione, oltre che nell’opinione pubblica, “la tassa di guerra di Draghi ha riscosso ampio consenso”.

In via occasionale, sono state sollevate preoccupazioni da economisti e avvocati sul fatto che la tassa sugli utili in eccesso potrebbe minare la fiducia degli investitori e forse essere incostituzionale. “Nel complesso, tuttavia, la risposta è per lo più positiva”. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in tempo di guerra e subito dopo la fine di un conflitto, diversi Paesi hanno tassato gli extraprofitti sia in Europa sia in America. L’attuale dibattito in Germania sugli utili in eccesso è, quindi, “in ritardo”. Il fatto che il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, sia contrario a questa imposta e metta in guardia da “populismo e aumenti arbitrari delle tasse” non è sorprendente, né lo è “la simpatia” per tale provvedimento dimostrata da Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e Verdi. Secondo il diritto dell’Ue, gli Stati membri possono “considerare misure fiscali temporanee sui guadagni imprevisti” per rallentare o invertire una ridistribuzione accelerata della ricchezza dal basso verso l’alto. “Proprio come fa l’Italia”, conclude la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

