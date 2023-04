Expo 2030: cinque giorni per convincere gli ispettori Bie che Roma è la città giusta, sette anni per rivoluzionarla

Cinque giorni per convincere gli ispettori del Bureau international des exposition (Bie) che Roma è la città giusta per l’Expo 2030, sette anni di investimenti per rivoluzionare le infrastrutture qualora la Capitale si aggiudicasse la competizione internazionale. A novembre i 171 Paesi del Bie diranno l’ultima parola sulle città in gara: Roma compete con Riad (Arabia Saudita) e Busan (Corea del sud). È candidata anche Odessa ma lo scenario di guerra in Ucraina lascia immaginare che non sia possibile neanche l’ispezione di questi mesi. Nella cinque giorni romana la delegazione del Bie ha incontrato le principali istituzioni di governo, nazionale e locale: dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni, ai ministri degli Esteri, Antonio Tajani, dei Trasporti, Matteo Salvini, della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini. E ovviamente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Ciascun confronto, con il supporto costante del Comitato promotore Roma Expo 2030 presieduto da Giampiero Massolo, è stata l’occasione per rassicurare la delegazione sulla tenuta del progetto romano e sul coinvolgimento dell’intero sistema Paese: dalle imprese ai sindacati.

L’Italia per la candidatura di Roma ha investito circa 25 milioni di euro. L’impatto economico del progetto sulla città, in caso di vittoria, sarà di 50,6 miliardi. Gli investimenti stimati ammontano a 5,8 miliardi ed è prevista la creazione di 11 mila nuove imprese e di 300 mila posti di lavoro nei prossimi sette anni. Da non sottovalutare, inoltre, la capacità di attrarre investimenti privati ulteriori. “Expo significa che per sette anni accendiamo un faro sulla città, che ci consente di intercettare gli investimenti privati che girano per il mondo. Ci sono due trilioni di euro di investimenti privati nel mondo in cerca di opportunità: credo che se intercettassimo il dieci per cento di questi investimenti potremmo trasformare la città”, ha spiegato Giuseppe Scognamiglio, direttore del Comitato promotore.

Così in questa settimana la città e il Paese tutto si sono mobilitati. Gli ispettori hanno visitato gli studi cinematografici di Cinecittà, hanno attraversato il Parco dell’Appia Antica nel percorso ciclopedonale che in futuro collegherà i Fori Imperiali con l’area di Tor Vergata dove sorgeranno i padiglioni e nella quale arriveranno due stazioni della metropolitana. Hanno gustato le specialità enogastromiche del territorio nel mercato della Coldiretti: fave e pecorino, formaggi e prosciutto di maiale nero, gnocchi al sugo, pasta con fagioli, parmigiana di zucchine, carciofi alla romana, tagliata di carne alla brace e fragole. E stasera li attende uno spettacolo di luci e colori al Colosseo per i festeggiamenti del Natale di Roma. Diversi i tavoli tecnici nella base operativa fissata ai Mercati di Traiano dove domani si terrà un incontro con la stampa.

L’ottimismo in città è ai massimi livelli. “Ho una sensazione positiva: sono fiducioso sull’esito della missione”, ha detto Massolo. “Abbiamo riscontrato attenzione e apprezzamento, sono ottimista”, ha affermato Gualtieri. La speranza è che l’ottimismo sia contagioso e intercetti il sostegno di tutti i Paesi comunitari, a supporto dell’unica Capitale europea in corsa.

