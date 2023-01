Expo 2030: al via la visita del segretario del Bie a Roma, martedì a Tor Vergata con Gualtieri

È arrivato nella tarda mattinata, e resterà fino a mercoledì prossimo a Roma, il segretario generale del Bureau international des expositions (Bie), Dimitri Kerkentzes. Obiettivo della visita è verificare l’avanzamento del progetto Expo 2030 di Roma ma anche incontrare le figure di governo, nazionale e locale, principalmente coinvolte nel sostegno alla candidatura della Capitale. Il Bie si esprimerà a novembre prossimo sulle proposte. Roma è in gara con Busan per la Corea del Sud, Odessa per l’Ucraina e Riad per l’Arabia Saudita. Intanto il segretario del Bureau, appena atterrato a Roma, oggi si è recato a Palazzo Valentini dove ha ascoltato i dettagli del dossier capitolino dal presidente del Comitato promotore, Giampiero Massolo, dal consulente creativo Carlo Ratti e dal direttore generale Giuseppe Scognamiglio. Successivamente Kerkentzes ha incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme al suo vice, Valentino Valentini. Il ministro Urso ha confermato a Kerkentzes che sulla candidatura di Roma c’è un forte impegno dell’intero governo, a tutti i livelli, in piena sintonia con il sistema delle imprese italiane. E ha ribadito che il sito scelto per l’Expo a Tor Vergata è simbolico di come si possa rigenerare un territorio, oggetto finora di progetti incompiuti e restituirlo al pieno utilizzo della comunità cittadina.

Una difesa dell’area, in seguito allo scontro divampato dalle dichiarazioni del candidato di centrodestra alla presidenza del Lazio, Francesco Rocca. In mattinata, davanti a una platea di architetti, infatti Rocca aveva detto: “Ogni volta che si pensa qualcosa si va su Tor Vergata come luogo dove realizzarlo. Io penso che il nostro dovere sia quello di individuare le aree migliori, riqualificare e non consumare nuovo suolo. Vediamo il progetto e poi ci ragioneremo sopra. Ci sono tante aree sfidanti da riqualificare a Roma su cui investire, migliorare e ridare un ambiente decoroso ai nostri cittadini”. Immediata la polemica dell’avversario di centrosinistra, Alessio D’Amato: “Una figuraccia internazionale, Rocca si muove come un elefante in una cristalliera, incompetenza ed approssimazione che danneggiano la nostra reputazione e lo sforzo che Roma sta facendo per portare a casa un appuntamento fondamentale”. E anche la replica di Rocca non si è fatta attendere: “Mai detto mai detto di essere contrario a Tor Vergata, D’Amato si calmi”.

Mentre i due litigavano, tuttavia, il segretario del Bie era impegnato nel bilaterale con il ministro per l’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Domani nel pomeriggio, accompagnato dal sindaco Roberto Gualtieri, Kerkentzes si recherà a Tor Vergata. Per mercoledì è atteso il confronto con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e non è escluso un punto con il presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Due le visite culturali: stasera alla Galleria Colonna, domani al Teatro dell’Opera.

