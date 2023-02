Evasione dal carcere di Nuoro: il Dipartimento della penitenziaria dispone verifiche interne

In relazione all’evasione di ieri di un detenuto dal carcere di Nuoro, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) – attraverso la direzione generale detenuti e trattamento – ha dato mandato al Provveditore regionale della Sardegna di svolgere con urgenza accertamenti e verifiche, “al fine di appurare cause, circostanze e modalità dell’accaduto”. Lo comunica il ministero della Giustizia in una nota. L’autorità giudiziaria competente ha già fornito il suo nulla osta all’attività ispettiva.

La vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando, in una nota dichiara: “Aldilà dei proclami sulle carceri, dei tentativi di ridurre il problema a una questione di edilizia e degli annunci del ministro Nordio, vorremmo capire se e come il governo intenda intervenire. Solo negli ultimi giorni un detenuto si è suicidato a Taranto e un minore ha tentato di togliersi la vita a Torino e unicamente l’intervento del personale di polizia ha evitato un esito peggiore. Sono necessari – conclude – interventi strutturali, per questo motivo presenteremo un’interrogazione al ministro Nordio sullo stato delle carceri italiane. Non è possibile continuare con l’immobilismo”.

Siamo lasciati soli dalle Istituzioni: l’ennesima evasione di un detenuto condannato per gravi reati da un carcere di massima sicurezza come quello di “Badu e Carros” a Nuoro conferma la crisi del sistema dell’esecuzione penale italiana. A lanciare l’allarme è Mimmo Nicotra, presidente della Confederazione Sindacati penitenziari (CON.SI.PE), dopo la fuga dal carcere di Nuoro di Marco Raduano, detenuto in regime di 416 bis per omicidio, violazione della legge sulle armi ed altro. “La Polizia Penitenziaria – continua Nicotra – è oggi numericamente inadeguata, con formazione a dir poco scadente, equipaggiata con armamenti di Reparto obsoleti e senza guida, in quanto dipendente gerarchicamente da personale non apparentemente ai ruoli del Corpo, privo di status di Polizia e in taluni casi persino obiettore di coscienza. Per questo continuiamo a chiedere con forza un’immediata riforma del Corpo, che permetta agli agenti di svolgere i propri compiti in una cornice istituzionale strutturata, con un proprio Dipartimento, come avviene nelle altre Forze di Polizia”, conclude.

La fuga del boss Marco Raduano dal braccio di massima sicurezza del carcere di Nuoro “di cui tutti abbiamo potuto vedere le incredibili immagini è un ulteriore allarmante episodio della situazione nei penitenziari del nostro Paese”, dichiara il capogruppo democratico in commissione Giustizia Federico Gianassi. “La presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro Nordio dai quali abbiamo sentito ripetere insistentemente la volontà della fermezza dell’azione del governo contro la criminalità organizzata devono spiegare come sia stato possibile un episodio di tale gravità. Per questo – annuncia – presenteremo nelle prossime ore una interrogazione al ministro della Giustizia. Serve una risposta su questo e sulla situazione carceri in generale, dopo che abbiamo avuto notizia anche di due suicidi solo negli ultimi giorni. Situazione sulla quale è arrivato anche il grido di allarme dei sindacati della polizia penitenziaria. E’ indispensabile che il governo oltre ai proclami, spieghi con chiarezza sia la dinamica degli ultimi fatti, sia come intende intervenire”, conclude Gianassi.

