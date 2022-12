Etiopia: gli Emirati finanzieranno un progetto per la costruzione di un nuovo palazzo governativo

Il primo ministro etiope Abiy Ahmed intende costruire un nuovo palazzo governativo all’interno di una vasta area che comprenderà unità abitative, tre laghi artificiali e strade private, per un progetto da un miliardo di dollari al quale contribuirà in parte anche il governo degli Emirati Arabi Uniti. Lo rivela il quotidiano “The Ethiopian Reporter“, spiegando che l’ufficio del premier starebbe ultimando i preparativi per l’avvio di un’iniziativa destinata a diventare il secondo progetto pubblico più dispendioso del Paese dopo la realizzazione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) sul fiume Nilo, costata finora oltre 2,5 miliardi di dollari. Secondo quanto riferito, è intenzione del premier trasformare sia l’attuale sede del primo ministro (Menelik Palace) che quella della presidenza (Jubilee Palace) in due musei nazionali e di realizzare nel vicino sobborgo di Yeka questa nuova area residenziale. Un progetto, osserva il sito di informazione “Borkena”, che prevede il trasferimento forzato di migliaia di persone attualmente residenti in quelle aree, con la promessa di una nuova collocazione.

Il progetto – denominato “Chaka” – prevede la realizzazione all’interno della vasta area anche di una strada lunga 20 chilometri, come confermato dall’Ethiopian Roads Administration (Era): nove di questi sono già stati costruiti, e secondo fonti a conoscenza del dossier la realizzazione della sola parte infrastrutturale dovrebbe costare al governo etiope non meno di 289 milioni di dollari, con la possibilità per i residenti della zona di realizzare private proprietà se in linea con il progetto complessivo. L’iniziativa si inserisce in un progetto edile che da alcuni anni il governo guidato dal premier Ahmed porta avanti, in particolare nella capitale Addis Abeba, con l’obiettivo di “abbellire” e “far rivivere” gli spazi urbani. Fra i circa dieci progetti già avviati ci sono l’Unity Park Project e il Mesqel Square Project, entrambi inaugurati lo scorso anno. Il più ambizioso rimane tuttavia il progetto lungo il fiume Addis, il Riverside Green Development – la cui seconda fase di costruzione è stata affidata al cinese Jiangsu Nantong Sanjian Construction Group e il cui costo stimato è di oltre 5,5 miliardi di dollari – e quello per la costruzione di un parcheggio sotterraneo con un tunnel di 60 metri che lo collegherà all’Unity Park ed al vicino Museo della scienza e tecnologia.

