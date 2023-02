Etichette del vino, il ministero della Salute irlandese a Nova: Vogliamo informare sui rischi per la salute

Come per altri prodotti alimentari e bevande, i consumatori irlandesi hanno il diritto di sapere cosa stanno consumando: è questa la posizione espressa dal ministero della Salute irlandese rispondendo a una domanda di “Agenzia Nova” sul tema dell’etichettatura per le bevande alcoliche di cui si sta dibattendo in Italia.

In Irlanda, entro il 2026, sulle bottiglie di vino e di altri alcolici venduti in Irlanda dovranno essere apposte delle etichette che avvertano le persone dei rischi legati al consumo eccessivo di queste bevande. “Lo scopo di questa legge sull’etichettatura è quello di garantire che i consumatori irlandesi conoscano i rischi per la salute associati all’alcol e possano decidere con cognizione di causa di ridurre o evitare tali rischi, se lo desiderano”, scrive il dicastero di Dublino, secondo cui i regolamenti saranno pubblicati dopo essere stati finalizzati e firmati dal ministro della Salute, Stephen Donnelly. Dopo l’emanazione dei regolamenti e l’avvio della sezione pertinente, ci sarà comunque un periodo di tre anni prima che l’obbligo entri in vigore. Gli obblighi relativi alle avvertenze e alle informazioni sanitarie, spiega il ministero irlandese, “sono stabiliti nella sezione 12 della legge sulla salute pubblica (alcol), promulgata nel 2018”. Non si tratterebbe, quindi, di una legge che mira a danneggiare il mercato vinicolo italiano, ma che ha come obiettivo l’informazione del pubblico in merito ai pericoli per la salute rappresentati dalle bevande alcoliche. Nella risposta inviata ad “Agenzia Nova”, il dicastero della Salute di Dublino, infatti, spiega come la legge preveda l’obbligo di varie forme di cautela, che hanno lo scopo di informare il pubblico del pericolo del consumo di alcol.

In particolare, sono previste delle avvertenze relativamente ai pericoli del consumo di alcol generico, in gravidanza, del legame diretto tra alcol e tumori mortali, nonché sulla quantità in grammi di alcol e sul valore energetico espresso in kilojoule e kilocalorie contenuto nel recipiente. Inoltre, il ministero ha previsto “l’istituzione di un sito web, creato e gestito dal Servizio esecutivo sanitario (Hse), che fornisca informazioni sulla salute pubblica in relazione al consumo di alcol”. Attualmente, precisa ad “Agenzia Nova” il ministero della Salute di Dublino, “in Irlanda oltre mille decessi all’anno sono attribuibili al consumo di alcol, che è anche la causa del 2,4 per cento di tutti i tumori sull’isola e di una serie di altri danni alla salute e conseguenti costi sanitari”. Nell’ambito del processo comunitario, continua il testo “le proposte dell’Irlanda non sono state bloccate dalla Commissione europea” oltre a ottenere un sostegno da parte di una serie di organizzazioni irlandesi e internazionali, che operano in settori quali la medicina, le dipendenze e la salute mentale. Fra queste, per quanto riguarda l’Irlanda, la Società per il cancro, l’Organizzazione medica irlandese (Imo), il Servizio esecutivo sanitario (Hse), il Collegio reale dei medici d’Irlanda, la Fondazione irlandese per il cuore, il Servizio alcool dell’ospedale Beaumont di Dublino e il Consiglio nazionale della gioventù irlandese.

Fra le organizzazioni internazionali, invece, che hanno sostenuto l’etichettatura annunciata dal governo di Dublino, si notano l’Organizzazione europea per il cancro, l’Associazione europea per la salute pubblica (Eupha), l’Associazione europea per lo studio del fegato (Easl), l’Associazione delle leghe europee contro il cancro, la Rete per la politica sull’alcol in Europa (Apn) e il Comitato permanente dei medici europei (Cpme), l’Alleanza globale per la politica sull’alcol, il Gruppo di ricerca su tabacco e alcol (Università di Bristol, Regno Unito), ma anche la Società svedese per la lotta contro il cancro, la Federazione dei consumatori americani, l’Organizzazione internazionale per la salute dei giovani, l’Azione sanitaria scozzese sui problemi dell’alcol, la Piattaforma per una migliore salute orale in Europa, la Società danese per il cancro, l’Istituto canadese per la ricerca sull’uso di sostanze (Cisur) e il Centro per la salute mentale e le dipendenze (Camh), l’Alleanza per la salute in materia di alcol nel Regno Unito e l’Associazione Internazionale per la Ricerca Dentale.

