Erdogan: “Lavoriamo con equilibrio per risolvere la questione del corridoio per il grano ucraino”

Durante un incontro con l'omologo statunitense, Joe Biden, il presidente turco ha anche sottolineato che "le misure da intraprendere per rafforzare la Nato daranno un contributo speciale al processo per risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina"

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato durante un incontro a Madrid con l’omologo degli Stati Uniti, Joe Biden, che la Turchia sta “cercando di risolvere” la questione del corridoio del grano per consentire la partenza delle navi dai porti ucraini bloccati dai russi. “Stiamo cercando di risolvere il problema con una politica di equilibrio. La nostra speranza è che otterremo dei risultati”, ha dichiarato Erdogan nel colloquio con Biden organizzato a margine del vertice Nato di Madrid, dove la Turchia ha tolto il veto all’ingresso nell’Alleanza atlantica di Svezia e Finlandia. Erdogan ha inoltre sottolineato che “le misure da intraprendere per rafforzare la Nato daranno un contributo speciale al processo per risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina”.

Prima dell’incontro, il presidente Biden ha ringraziato l’omologo turco per “tutto il lavoro incredibile” svolto sul fronte dell’export del grano ucraino e per l’accordo con Svezia e Finlandia che consentirĂ l’ingresso di questi due Paesi nella Nato. “Sta facendo un grande lavoro, volevo solo ringraziarla”, ha detto Biden nella dichiarazione pubblica rilasciata prima dell’incontro con Erdogan. Da parte sua il presidente Erdogan ha dichiarato: “Le misure da intraprendere per rafforzare la Nato daranno un contributo speciale al processo per risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram