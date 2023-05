Erdogan contro “The Economist”: “La nostra politica non sarà guidata dalle riviste internazionali”

La Turchia “non permetterà che le copertine delle riviste che costituiscono l’apparato operativo delle potenze globali minaccino la volontà della nazione”, né che “la sua politica interna sia manipolata”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, oggi, in un messaggio pubblicato sui social network, come riferiscono i quotidiani turchi “Daily Sabah” e “Yeni Safak”. Il riferimento è alla copertina della rivista britannica “The Economist”, intitolata “Le elezioni più importanti del 2023” (ovvero le elezioni presidenziali turche del 14 maggio), si leggeva “salviamo la democrazia” e “Erdogan deve andarsene”. Immediate le reazioni di indignazione sui social network da parte di cittadini turchi, mentre il portavoce della presidenza della Repubblica, Ibrahim Kalin, aveva risposto con sarcasmo su Twitter alla rivista britannica, da sempre ostile a Erdogan: “Si sono agitati ancora”. Inoltre, a dieci giorni dalle elezioni presidenziali, in un articolo all’interno dell’“Economist”, si leggeva che una sconfitta del presidente turco “avrebbe dimostrato ovunque ai democratici che gli autocrati possono essere battuti” e che “un nuovo governo riparerebbe le relazioni deteriorate con l’occidente”.

The defeat of Recep Tayyip Erdogan would have global consequences—and show democrats everywhere that strongmen can be beaten https://t.co/bHPEstl69d pic.twitter.com/tMjhj2Wa1P — The Economist (@TheEconomist) May 4, 2023

L’esito del voto delle elezioni si preannuncia, per la prima volta dopo molti anni, non così scontato per Erdogan, alle prese con diversi problemi: un tasso d’inflazione che supera il 50 per cento, gli effetti del sisma di febbraio e, non ultimo, un’opposizione finalmente unita. Il tasso d’inflazione della Turchia, seppur calato dall’85 per cento registrato lo scorso anno, resta elevatissimo mentre il costo del lavoro è cresciuto quasi del 60 per cento, a causa dell’introduzione del salario minimo. Sulla popolarità del presidente Erdogan grava, inoltre, la gestione non certo oculata del gravissimo terremoto che ha colpito la Turchia meridionale nel febbraio scorso e che, solo nel Paese, ha provocato oltre 50 mila morti. Il governo di Erdogan è stato criticato per gli evidenti rallentamenti nella macchina dei soccorsi e per il rilevante numero di edifici costruiti senza gli standard di sicurezza necessari, oltre che per i numerosi condoni. L’avversario Kemal Kilicdaroglu, 74 anni, è un uomo non certo carismatico ed appartenente alla minoranza sciita alawita, elementi che potrebbe giocare in favore del presidente uscente. Resta il fatto che, nelle elezioni amministrative di due anni fa, la stessa coalizione di sei partiti sconfisse il partito di Erdogan in tutte le principali città del Paese.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram