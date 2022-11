Entro il 2025 saranno formati in Veneto 700 nuovi medici di medicina generale

Inizierà lunedì 9 maggio il 17mo triennio formativo 2021-2024 in medicina generale al quale parteciperanno circa 370 medici che si diplomeranno all’inizio del 2025. Assieme ai 206 che completeranno la formazione a settembre 2023 e ai 120 che riceveranno il diploma nel luglio 2024 saranno in tutto quasi 700 quelle entreranno in servizio entro tre anni. “La Regione sta investendo in formazione per consentire al Sistema Sanitario Regionale di contare su un numero adeguato di professionisti, preparati e pronti ad entrare nella rete. Purtroppo il numero di laureati in Medicina non è congruo a quelle che sono le necessità, e questo non dipende da una scelta regionale. Il nostro compito è quello di fornire a chi diventa medico un percorso professionalizzante, che abbia al centro l’umanizzazione delle cure e il rapporto con l’assistito e che sia sempre al passo con quelle che sono le richieste”, dichiara l’assessore alla Sanità e servizi sociali Manuela Lanzarin. Il corso in partenza, che sarà inaugurato al Padiglione Rama dell’ospedale di Mestre, prevede 1.600 ore di attività didattica teorica e 3.200 ore di attività didattica pratica (tirocini svolti nelle strutture aziendali/distrettuali e ambulatori delle Aziende sanitarie della Regione del Veneto, comprese le due Aziende Ospedaliere di Padova e Verona).

